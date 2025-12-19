名廚曝私藏美味！帶媽上節目煮鹹粥 江振誠樂當二廚

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS前主播、製作人蔣雅淇錄製《暖廚家味》，每集拜訪一位暖廚，介紹一道關於「家」的獨門料理。第一集由國際名廚江振誠打頭陣，與媽媽攜手烹煮屬於江家人情味的「鹹粥」，一碗鹹粥蘊含著江振誠的醫生阿公對病人的關懷與分享，江振誠表示，分享也成為母親和自己的料理態度，還透露從小帶便當，媽媽就會準備2個，讓他能在學校與其他同學分享美味。

江振誠在節目帶著蔣雅淇逛家門外認養的稻田，以及當地傳統市場的魚攤，還開箱親手設計的宜蘭住家，讓觀眾一窺國際名廚的廚房模樣。江振誠本次與媽媽聯手熬煮「鹹粥」，他解釋選擇鹹粥，源於過去家中三代同堂，阿公是醫生，阿公為家境不優渥的病人看診後，會端上一碗熱騰騰的鹹粥招待他們，並告訴對方「不用收錢」。對江振誠而言，鹹粥有飽足感又有誠意、代表滿滿的台灣味。

江振誠每到國外，也總會以鹹粥介紹自己是從哪裡來，藉由鹹粥帶出自己料理的態度─「分享」，他還透露：「小時候上學，媽媽會幫我準備2個便當，一個自己吃、另一個就可以和同學分享。」

江振誠難得和媽媽在鏡頭前聯手做料理，他樂得當起二廚，江媽媽一聲：「弟弟，給我那個胡椒！」江振誠立刻將胡椒撒進鍋中，配合默契滿分，隨後他主動幫媽媽熬竹筍高湯，還在鏡頭前示範秘訣。

他將竹筍直接丟進鍋裡熬煮，結束才將竹筍去皮，他解釋：「如此高湯既能有竹筍的鮮味，竹筍本身也不會失去甜味。」江振誠對食物的態度，不少傳承自媽媽充滿愛的料理哲學，他表示從小媽媽料理三餐從不是煮一桌菜，而是四桌菜，他解釋家中三兄妹和爸爸，每人口味都不同，所以媽媽每天都要煮出各自搭配的套餐，「若一個人吃三道菜，五個人就要端出十五種菜色」。《暖廚家味》今(20)日起，每周六下午1點TVBS42頻道、每週日下午4點MOD精采台播出。

