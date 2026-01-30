名廚江振誠重返新加坡！於萊佛士酒店開設全新餐廳「1887 by André」，回到時間與料理的起點
在宣布告別 RAW 後，餐飲圈都在關注名廚江振誠（André Chiang）的下一步。就在今天這個疑問終於有了答案，他正式宣佈重返新加坡，回到主廚生涯的啟蒙地——萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore），開設全新餐廳「1887 by André」，而，餐廳開幕背後有著更多關於「歸屬」與「傳承」的脈絡。
走過八角哲學：這是一封獻給新加坡的情書
重返新加坡對我而言有著非常深遠的意義，這裡是我成長為一名主廚的地方，是我找到歸屬、形塑料理理念的起點。—江振誠
對於江振誠而言，新加坡從來不只是地圖上的一個座標而已。他在這裡創立了「Restaurant André」，以「八角哲學」（Octaphilosophy）重新定義了亞洲的精緻餐飲，並帶領團隊走上「世界50最佳餐廳」（The World’s 50 Best Restaurants）的巔峰。他特別表示：「重返新加坡對我而言有著非常深遠的意義，這裡是我成長為一名主廚的地方，是我找到歸屬、形塑料理理念的起點。」這次回歸的原因非常純粹，是希望為新加坡再次打造一間具有代表性的餐廳。他將「1887 by André」視為獻給這座城市與萊佛士酒店的一封情書，藉此向這片啟發他無數靈感的多元文化土壤致敬。
以「時間」為名的感官旅程
餐廳名稱中的「1887」，取自新加坡萊佛士酒店創立的年份；而「by André」則代表他將親自站回第一線，主導每處細節。餐廳的核心概念講述的是「Taste of Time」（時間的風味），意指「1887 by André」並非單純追求前衛的分子料理，而是透過法式技法，重新詮釋那些跨越百年的經典美饌。菜單靈感汲取自新加坡層層交織的歷史底蘊，從維多利亞時代的優雅風格，到當代獅城的多元風味，試圖在盤中勾勒出這座城市從19世紀走向當代的演進過程。
為了呼應這份歷史感，餐廳甚至找回了「萊佛士酒店」珍藏的銀器系列。最引人注目的，是在二戰期間曾被埋藏於飯店園區、戰後才重見天日的傳奇銀製餐車。這些充滿故事的器皿、物件將在完整的用餐體驗中重現，讓賓客在品嚐現代工藝的同時，也能沉浸於往昔的時代氛圍。
Bill Bensley 操刀的殖民地溫室美學
除了料理，萊佛士酒店的空間本身就是一件具有意義的藝術品。「1887 by André」的室內設計由國際知名建築大師 Bill Bensley 操刀，他以永續理念與獨特風格聞名的大師，決定向酒店歷史上著名的 Raffles Grill 與 Elizabethan Grill 致敬。設計團隊將餐廳座落於標誌性的殖民風格建築內，並大膽引入「溫室」意象，走進室內，可以看見大理石與木質交織出的沈穩質感，點綴著代表熱帶風情的棕櫚樹與緩緩轉動的吊扇，用以回應新加坡熱帶文化與殖民歷史。
萊佛士酒店總經理 Christian Westbeld 更表示，這段夥伴關係源於雙方對工藝與故事的共同尊重：「我們很榮幸迎接一位傑出的主廚回歸，打造一段源於歷史、同時回應當代並形塑未來的餐飲體驗。」
從銀車服務到南洋風味飲品
在用餐形式上，「1887 by André」展現了高度的自由度與精緻感。提供單點（A la carte）與經典套餐選擇，更重要的是透過料理訴說土地與人文的故事。除了經典的餐酒搭配，Chef André 更特別規劃了以南洋風味為靈感的「客製化無酒精飲品」，展現了他在精緻餐飲、新世代飲食需求的敏觀察。
「1887 by André」將座落於萊佛士酒店主樓，預計於2026年3月31日 正式開幕，為了極致的服務體驗，餐廳僅設有42個席位。對於引頸期盼的食客來說，好消息是餐廳即日起已開放官方連結預訂。在 RAW 的驚嘆號之後，江振誠在新加坡萊佛士酒店劃下的這個逗號，無疑將成為亞洲餐飲界下一個十年的重要里程碑。
1887 by André
地址：1 Beach Road, Singapore 189673
座位數：42 席
營業時間： 週二至週六（週日及週一公休）
午餐時段： 11:30–13:30（最後入座）
晚餐時段： 18:00–20:00（最後入座）
訂位洽詢： +65 6412 1816 或電子郵件 singapore@raffles.com
開幕日為2026年3月31日
www.raffles.com/singapore/dining/1887-by-andre
