名廚闖禍！八弟誤喝乾燥劑狂吐 登山險中毒亡

實境冒險節目《上山吧！台灣隊》參與拍攝者，包括雷艾美、八弟(蕭志瑋)、黃仕傑(阿傑)、楊盛堯(MAX)、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等，今（1）日出席首映記者會，分享在過程中的驚險與不易。

在非洲吉力馬札羅山，主持群沿途獲得來自世界各地的鼓勵，也分享鯖魚罐頭、珍珠奶茶等台灣味，楊盛堯的夢想就是讓台灣珍奶「成功攻頂」，但在海拔五千公尺時因體力透支、邊走邊哭，八弟一邊安慰他、楊盛堯一邊教八弟怎麼煮珍奶，自嘲像是交代遺言一樣。

八弟也忍不住抱怨，楊盛堯可能因為在高山缺氧過頭，把熱水倒進保溫瓶卻出包，八弟喝到快底時問，「你有放茶包喔」，沒想到竟是乾燥劑，讓他忍不住嘔吐，還生了3天悶氣，「你身為一位廚師，你怎麼可以忘記乾燥劑，而且那是在下山，我覺得我安全了，沒想到卻死在他的乾燥劑。」

世界級跆拳道女將文姿云也分享讓她「嚇歪」的瞬間，某次看到一株特殊植物正準備靠近觀察，結果有蟲或螞蟻爬到她腳上，讓她毫不掩飾地大叫，隊友笑說：「原來最強的她，也怕這個！」

吳佳穎坦言，在第一次攀岩訓練時就閃過「生離死別」的畫面，而真正踏上結繩隊走在非平地時，更是不斷邊走邊發抖。她告訴自己：「恐懼來自未知。」靠著不斷自我對話克服心魔。因要用身體每一寸力量跟上隊伍，她全身留下大片瘀青，但她淡然表示：「瘀青不算什麼，就像戶外運動常常會曬傷一樣。」

而滑冰國手蕭俊文在記者會上連續後空翻展現實力，原本攻頂時也想後空翻留念，但山上禁止危險動作，為了安全只好收斂。極限馬拉松好手陳彥博回憶攀登瑞士馬特洪峰時，必須在伸手不見五指的全黑環境中攀上峭壁，緊張程度前所未有。直到曙光乍現，終於看清腳下壯闊的景色，那一刻讓他深受感動，直呼「是人生難得的珍貴體驗」。



