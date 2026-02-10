名廟「財神銀行」揭牌 民擲筊求財運喊「馬上有錢」

宜蘭縣 / 綜合報導

馬年迎新春，也有很多人想迎財運！有1200兩純金批身加持的宜蘭四結福德廟，平常吸引很多民眾參拜求財，今(10)日廟方為財神銀行揭牌，信徒依規定申請、核對身分，擲聖筊就能得到100元發財金紅包，一早就吸引滿滿香客。還有人高喊馬上發、馬上有錢。

工作人員說：「看到那麼多的錢，我們看到錢就見錢眼開，哈哈哈。」桌上擺滿一疊又一疊厚厚鈔票，工作人員忙著包紅包，還互相祝賀吉祥話，一包包進100元總金額高達150萬元，吸引許多信徒10日一早，擲筊迎財運。

民眾說：「有紅包，就是希望他們財氣亨通，財氣亨通。」四結福德廟財神銀行，10號揭牌，氣氛熱鬧人氣旺，民眾依照規定申請核對身分，擲聖筊就能得到100元發財金紅包，但要繳入會費，才能拿到認同手冊。

馬年想馬上有錢，民眾誠心祈求摸元寶，特地到這求財運，因為廟裡的土地公，外披純金1200兩，傳出造價高達1600萬元，以2月10日金價試算，市值超過2.3億元，吸引民眾參拜求金。

廟方榮譽主委陳榮楷說：「對土地公的認同，敬神如神在。」雖然信仰僅供參考，但平常求財信徒就多，過年還會更多。另外在竹山紫南宮，能借發財金，元旦過年期間常出現人龍盛況，而金山財神廟同樣有財神銀行，過年期間人潮也滿滿滿。

民眾說：「馬上發，馬上有錢。」很多民眾，希望能透過看不到的加持，加上自己努力，在馬年，金馬引路財源廣進。

