名律師涉勾結旅行社助中客來台 事務所：不便說明

涉案的陳姓律師，自稱曾經擔任經濟部中小企業處榮譽律師，以及前國家法治改造促進會秘書長，資歷豐富。如今涉案以百萬元交保，律師事務所人員低調表示，對事情不了解，不方便說明。事實上，鑽商務活動漏洞，協助中國客來台事件 層 出不窮， 其中 一名中國網紅， 傳出 足跡接近國軍漢光演習敏感區， 還 協助提供假資料的電商老闆，還因此遭到收押。

抗議民眾說：「無誠信，欺騙地主。」地主舉牌抗議，控訴建商沒取得他們同意，強行蓋接待中心，整合人和委任的陳姓律師，遭控共謀不法抗爭還因此吃上官司，馬面案受訪陳：馬面不是翻供。

當事律師陳姓律師說：「這個測謊的部分，這個我不方便透露，那你們就是直接向，檢方或者是，這邊來查證這樣。」13年前連勝文槍擊案震驚全台，當時槍手馬面的委任律師也是他，陳姓名律經歷豐富，臉書標記是經濟部中小企業處的榮譽律師，前國家法治改造促進會的秘書長，還成功考取移民署專業人員的資格，不過曾遭律師懲戒委員會停職6個月。

沒想到如今再傳出勾結旅行社助中客來台，旅行社空景，儘管受到波及仍然照常營業，旅行社員工表示不知情，但類似事件層出不窮，文雷在路上資料帶。中國網紅說：「嚇我一跳，因為現在咱們這個台灣省，在演習，演習的時候馬路上是不允許走車的。」

聽到演習警報聲嚇了好大一跳，中國網紅今年8月以商務名義申請來台，卻被發現足跡接近國軍漢光演習敏感區，協助他的電商老闆還遭到收押，而移民署今年也破獲多起，中客非法來台案件，讓國安疑慮再度浮上檯面。

