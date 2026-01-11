名揚四海過好年 國美館舉辦「馬躍揚名–馬年年畫特展」

《圖說》國美館長陳貺怡（中）頒獎首獎得獎者。

【民眾網諸葛志一臺中報導】國立臺灣美術館即日起展出中華民國第41屆版印年畫「馬躍揚名─馬年年畫特展」，展出2件委託創作以及88件首獎、優選、佳作及入選作品。11日辦理頒獎典禮暨開幕式，由國美館長陳貺怡主持，所有得獎者等皆出席盛會。

國美館長陳貺怡表示，年畫是一個非常久遠的傳統，也是農曆春節期間最具代表性的節慶藝術之一，象徵著除舊佈新，也承載著人們對吉祥、平安與美好生活的盼望。國美館希望透過持續辦理「版印年畫」的徵選、展覽及教育推廣等，讓民眾不僅能欣賞作品之美，更能理解版畫技術的特色、年畫圖像的文化意涵，以及藝術家在當代語境中所進行的創新嘗試。

廣告 廣告

「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年開始辦理，今年邁入第41屆，共有164件作品參與徵選，經多輪評選擇出首獎6件、優選10件、佳作20件及入選52件展出。第41屆版印年畫以「馬躍揚名」為主題，寓意人人都能像馬一樣奔騰向前、成功進取、活力洋溢。

本屆首獎優秀創作共6件，分別是金昱慈的〈馬步春風〉，以金馬象徵吉祥勝利，將馬的神格以色彩和裝飾優美的方式呈現；游智涵〈馬奔丙午〉，描繪紅馬駕駛賽車衝向終點的場景，充滿了現代色彩與現代馬的神采；陳永欽〈馬躍揚名〉，呼應臺灣作為晶片生產王國之榮耀，駿馬躍起揚名世界，期望馬年好財運、事事如意；李岳霖〈黑馬贏新年〉，黑馬氣勢磅礡，一條「贏」字金項鍊，期許新的一年奮力向前、「贏」新年；楊振華〈駿馬迎春〉，兩匹駿馬佇立於林間水畔，與周圍繁茂的花草及吉祥富貴的孔雀，呈現春日生機盎然的氛圍；蔡庭歡〈馬踏蘋安轉運來〉，在巨型蘋果造型的旋轉木馬上，三匹駿馬分別乘載「馬上幸福」、「馬上發財」、「馬上平安」，將祝福具象化。

除得獎作品外，「馬躍揚名–馬年年畫特展」特別邀請林仁信、謝鴻均兩位藝術家為特展創作。林仁信〈金馬奔騰〉運用藍膜感光版與凹版印刷技術，表現奔馳的動感。