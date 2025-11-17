名教授逆風「台灣有事」說 轟高市早苗：干日本什麼事

日本首相高市早苗7日的「台灣有事」說法，觸動中國敏感神經。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗7日的「台灣有事」說法，觸動中國敏感神經，中國駐大阪總領事薛劍脫口要斬首高市，當局近日也對日本做出一連串的複合式攻擊，引發國際關注。根據《朝日新聞》的最新民調顯示，高市的支持度不降反升，顯示日本普遍民意也支持高市的態度，不過早稻田大學名譽教授池田清彦卻逆風，批評高市的「台灣有事」言論。

池田清彦16日在X上發文，直言高市根本不懂東亞的地緣政治平衡，中台關係交給雙方自己處理就好了，現在不只中國很生氣，連台灣也覺得困擾，為什麼要插嘴跟日本無關的事呢？如果再這樣刺激中國，導致貿易停滯，日本會變得很慘，雖然網路側翼說可以捨棄中國，跟其他國家做生意就好，但在開展其他國家的貿易之前，日本經濟就會崩盤了。

池田清彦指出，若中國真一氣之下開戰，美國是不會來幫忙的，而日本100%會打敗仗，「高市，你再不快點道歉的話，事態只會更加惡化喔！」

池田清彦要高市道歉。（圖／翻攝自X@IkedaKiyohiko）

高市早苗7日在眾院預算委員會上答辯時，表示「台灣有事可能會讓日本進入存立危機事態」，這番言論引發中國反彈，近日動作頻頻，除了提醒中國公民避免前往日本旅遊、建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排，中國官媒更是連日發文批評高市的言論，並稱已做好對實質的反制日本準備，中日關係迅速惡化。

