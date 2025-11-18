名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌

2023年孫正華出席美食評比活動，傳出她當時就已跟苗華斌離婚，恢復單身。（500盤提供）

據媒體估算，「神通集團」去年資產已經超過5,500億元，董事長苗豐強的長子苗華斌與昔日名模孫正華的婚姻，曾在10多年前鬧得滿城風雨，因為中間出現了按摩店的「小雪」劉韋欣。2011年，孫正華怒槓小三而且絕不原諒也不撤告的態度，令人印象深刻。沒想到過了14年後，傳出孫正華與苗華斌的婚姻關係已經悄悄生變。

苗華斌（右）公開出席活動，他所屬的「神通集團」最新估計市值逾5,500多億元。

近日在投資圈的一場聚會當中，聊孫正華的婚姻狀況聊得頗起勁，說她跟苗華斌離了，而且拿了至少2億元的贍養費。對於這個價錢，有人覺得以神通集團少奶奶來說，如果只拿錢真的是算少，但如果有房產的話就另當別論；總之孫正華恢單的八卦話題，也因她近來動作頻頻引來聯想。

廣告 廣告

孫正華（右四）出席文策院活動，近年她常被議論怎麼沒跟神通苗家合作，反而常去找國發會跟文策院幫忙事業。（文策院提供）

消息人士透露，孫正華最近找人準備合開公司，然後跟文策院申請；而且她兩年前也是拿了上億元資金，讓國發基金挹注她一個總額達到2億元的案子。以孫正華夫家神通集團的背景，為何她要跟相對綁手綁腳的政府單位合作？最有可能的是孫正華已跟苗華斌的關係生變，也跟她恐怕已經恢單的傳言不謀而合。

孫正華（左二）現身台北時裝週，就算已經淡出演藝圈，仍常在公開場合看到她身影。（翻攝自Hao Chun Hung 臉書）

更多鏡週刊報導

名模二億斷豪門1／孫正華怒告按摩店小三轟動一時 苗華斌認「上床10次」鬧出人命

名模二億斷豪門2／夫妻最後同框已是3年前 孫正華投身時尚產業籌資露了餡

名模二億斷豪門3／盤點名模孫正華歷任緋聞對象 衰捲「陳思璇搶男友」烏龍