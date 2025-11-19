名模二億斷豪門／孫正華爆婚變 「昔日按摩店陸籍小三」及本人發聲了

14年前孫正華、苗華斌、劉韋欣的不倫新聞鬧得滿城風雨。（翻攝網路）

本刊19日報導孫正華疑與億級「神通少東」苗華斌婚變，新聞延燒了將近半天，她本人與當初介入婚姻的「小三」、在按摩店工作的中國大陸籍女子劉韋欣都回應了。

據《TVBS》報導，孫正華對於傳聞回應：「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」由於她本人沒否認，一度標題還下了「證實離婚傳言」，後才改為「要外界放心將會發表聲明。」

至於劉韋欣則透露近況，她現已成為虔誠的基督徒，「平平淡淡過生活，不會想太多。」並未對於孫正華與苗華斌的相關報導多作回應。

回顧本刊內容，近日投資圈人士們口中最熱烈的八卦，是懷疑孫正華約2年前恢單，至少拿了2億元與苗華斌離婚；如今50歲的她積極與政府單位合作，埋首工作的姿態引來業界討論。

