名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣

孫正華（右）在社群上最後一張與苗華斌（中）同框的照片，停留2022年。（翻攝自孫正華臉書）

本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」

本刊報導昔日名模孫正華傳出與苗華斌婚變新聞後，19日她僅向《TVBS》記者透露，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」但並未針對穿出婚變新聞做出回應。

孫正華昨晚於臉書粉專「正華的風格玩家」po出聲明，內容提及自己在輔仁大學畢業後的相關工作經驗，後來2019年在台灣文化內容策進院，持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。「韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。」

而聲明最後，孫正華並未正面回應婚變傳聞，僅簡短表示，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」不過她也在該篇聲明po文特別寫下「文字待續」。

孫正華聲明

輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，2017年在立法院擔任發起人，召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算。（後續由紡拓會與VOGUE得標執行。）2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。

韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。

伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。

我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。

這裡是自由台灣，「女性工作=離婚」思維穿越至封建帝國，荒謬至極！

