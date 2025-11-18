名模二億斷豪門2／夫妻最後同框已是3年前 孫正華投身時尚產業籌資露了餡

身兼台北時尚協會創會理事長，孫正華（右二）偶爾會出席設計相關的專題講座。（翻攝自孫正華臉書）

14年前，昔日名模孫正華當庭聽著「神通集團」少東老公苗華斌描述偷情史，她不原諒中國大陸籍「小三」劉韋欣，繼續維持婚姻。沒想到近日投資圈人士們口中最熱烈的八卦，是懷疑孫正華約2年前離婚，至少拿了2億元恢單；如今50歲的她積極與政府單位合作，埋首工作的姿態引來業界討論。

果然據查，當初孫正華的「台灣時尚新創股份有限公司」就是文策院成立以來的第一個時尚類型投資案，當時院長李明哲致詞表示，盼能協助台灣的時尚產業，不管在設計人才、資金或品牌營運上給予支持，同時幫助台灣時尚品牌對接國際市場，開拓通路，創造更多商機。

本刊實際走訪孫正華的公司，但發現鐵門深鎖。

孫正華的其他相關事業，其實名下公司不少，只是本刊實際走訪其中一間所在地標記在台北市中山區民權西路的華廈，除了看不到公司的名字，也發現鐵門深鎖；另一間則位於台北市南港區市民大道，而且值得注意的是同個地址也有苗家相關公司登記其下，一樣也是啟人疑竇。

孫正華的公司地址登記所在地，其實有不少苗家相關的企業也在此。

畢竟孫正華與苗華斌的婚姻，除了早年男方的風流韻事，也很少人再看過兩人出雙入對的畫面，近來在社群網站上更是毫無交集。「夫妻」最後一張合照，停留在2022年，兩人連袂出席活動，拿著酒杯面對鏡頭展露微笑，呈現社交型伉儷的專業形象。

