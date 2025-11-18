名模二億斷豪門3／盤點名模孫正華歷任緋聞對象 衰捲「陳思璇搶男友」烏龍

之前雖然與林志玲（左）鬧出不合傳聞，但孫正華（中）仍出席她的婚宴。右為AKIRA。（翻攝自孫正華臉書）

2008年傳出祕婚的孫正華，之前歷任的緋聞對象有「台灣與國際繪本界接軌的推手」郝廣才，以及陳思璇的前男友、母親是台灣奧斯特創始人的張知仁。

當時被問與張知仁的關係？孫正華則是解釋：「我和張知仁有約過幾次會，但只是單純的朋友，從來沒有交往過，而且也已半年沒聯絡。」由於當時冒出報導，陳思璇搶了孫正華男友，孫正華撇清：「這樣對小璇真的很不公平，她沒有搶我的男朋友，也不是第三者，無端被捲入這個烏龍的新聞，對我、對小璇來說，都是天上掉下來的橫禍。」

孫正華（右）曾攻讀政治大學EMBA文化創意組。（翻攝自莊翰祥臉書）

直到2009年還跟苗華斌以登對之姿，雙雙上榜國立政治大學EMBA秋季班並分別錄取「文化創意與傳播管理組」「全球企業家組」；於是孫正華當時被外界視作準備做好「企業夫人」，更讓外界懷疑是否想要增加神通集團未來在媒體影響力的想像空間；結果2010年就有小三來亂。

對時尚圈很熟稔的孫正華（左），曾與當時在世的傳奇設計大師Giorgio Armani合照。（翻攝自孫正華臉書）

婚後加上家醜，愈來愈低調的孫正華，2012年參加台北紡織展暨時裝展活動，提到老公就回：「今天主要還是針對活動為主。」2023年擔任美食評審受訪，孫正華也沒離題，至於她的背景則是「還在大學念書就一頭栽進電視圈」「俐落外型與條理談吐，讓她擔任起當時少見的流行時尚節目主持人」「爾後成為生活風格新創投資公司經營者。」

