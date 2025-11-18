名模二億斷豪門4／苗華斌家族事業年賺6600億 集團三代兒媳是金馬導演

苗華斌（左）曾參加麗寶賽車活動，並在2004年參加保時捷亞洲盃，獲得第3名與新人獎。（麗寶賽車場）

如今傳聞中與孫正華已離異的苗華斌，當初躍上版面都以「神通集團少東」作為封號，事業版圖包括了聯華實業控股、聯成化科、聯強國際、神達控股、華孚科技，還有美國新聚思科技等。

神通集團董事長苗豐強在業界素有「合資併購先生」之稱。天下《2025年五十大集團總排名》中，他們排行第14，2024年的營收逾6,600億元，資產則有5,500多億元。

苗華斌（右三）擔任育秀教育基金會的執行長，在台灣主辦過國際氫能模型車大獎賽。（H2GP提供）

在娛樂圈中也有苗家的成員，拿過金馬獎最佳新導演的《美國女孩》導演阮鳳儀，兩年前嫁給製片人苗華川，男方就是神通集團第三代，當時的報導寫道：「因為一起學習電影、製作電影相遇、相戀，一路走來相知、相惜，苗華川與阮鳳儀許下心願，在電影路上將繼續為彼此完全付出」。

電影《美國女孩》的導演阮鳳儀（左）與製片人苗華川（右）因電影結緣，在電影獲得金馬獎多項獎項後結婚。

其他還有「早在美國攻讀電影時因電影短片相遇相識，中間一度斷聯又在台北重逢，並在電影的牽線下墜入愛河。」這對新人的婚宴於2023年在台北寒舍艾美酒店舉辦，對照業界傳出孫正華與苗華斌的離異時間，結果剛好也在同年。

