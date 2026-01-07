名模停抗癌藥改採緩和治療 47歲生日「不敵大腸癌4期辭世」

〔記者邱奕欽／台北報導〕抗癌多年仍不敵病魔，日本模特兒古谷惠罹患大腸癌第4期，生前曾坦言不再服用抗癌藥，並改以緩和治療為主。所屬經紀公司Bon Image證實，古谷惠已於去年12月19日辭世，享年47歲，噩耗令演藝圈好友與粉絲們湧入悼念，不捨之情蔓延。

古谷惠生前時常與粉絲們分享抗癌日常，去年10月28日的47歲生日當天，才於X平台寫下與疼痛共存的近況，提到隔日將進行久違的CT檢查，字裡行間既坦率又溫柔；她也提到清晨因小腿抽筋而哀哀叫，仍笑說一早享用了先生親手煮的酒粕湯，為生日留下平凡卻珍貴的紀錄，卻也成為她最後一則貼文。

所屬經紀公司去年12月22日發布訃文，但噩耗直到近日才被媒體披露，公司方面則對此表示，古谷惠自確診以來全力以赴對抗病魔，與她共度的時光是無可取代的珍貴回憶，並以深深的感謝之情追悼她的存在，為這段抗癌旅程畫下沉痛句點。

