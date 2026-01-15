名模姚采穎變身書法老師 現身文大授課美貌引關注

曾被譽為「林志玲接班人」的名模姚采穎，擁有高挑身材及亮麗外型備受矚目，卻因負面新聞導致演藝事業受創。她近年投入教育工作，年初受好友邀約到文化大學在職專班授課，親自教授書法，保養得宜的美貌再次引起關注。

名模姚采穎到文化大學在職專班授課。（圖／翻攝自姚采穎IG）

姚采穎在Instagram分享課後感想，她認為書法不只是傳統的延續，更是忙碌生活中為自己保有的一份專注而優雅的留白。她感嘆提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來，而在課堂上看到大家透過運筆的過程，開始與自己內心對話。

姚采穎說，看到同學們認真雕琢字句的模樣，那份追求進步的生命力最動人，「學習永遠不嫌晚，只要願意提筆，如繁花盛開，願我們都能在筆墨的溫潤裡，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩。」紮著公主頭的姚采穎氣質出眾，好狀態令人驚艷不已。

姚采穎曾被譽為「林志玲接班人」。（圖／翻攝自姚采穎IG）

回顧姚采穎的演藝生涯，她從模特兒轉戰戲劇圈時迅速竄紅，第一部戲《風塵三俠之紅拂女》就和舒淇、霍建華合作。然而，因為在路上抽菸，被媒體報導「姚采穎老菸槍」的新聞，從此被冠上「哈菸名模」稱號，演藝生涯受重創，逐漸消失在螢光幕前。

