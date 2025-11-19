名模孫正華傳早已與「神通少東」苗華斌離婚 外界爆贍養費驚人

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

50歲名模孫正華出身輔大織品系，曾在年代電視主持藝文節目，與林志玲同為同時期的模特兒。她在2008年與「神通集團」少東苗華斌結婚後，2011年爆出苗華斌與中國籍小三劉韋欣的婚外情，雙方對簿公堂。然而有報導指出，孫正華疑似與苗華斌已於2年前簽字離婚，更傳出她取得至少2億元贍養費恢復單身。

名模孫正華傳疑似與苗華斌已於2年前簽字離婚（圖／翻攝自臉書＠正華的風格玩家）

根據《鏡週刊》報導，這段婚姻早在多年前便已埋下裂痕。2008年苗華斌被爆在按摩店結識中國籍女子劉韋欣，隔年在孫正華赴法國期間到女方住處訴苦並發生婚外情。2010年劉韋欣替他生下一名女兒，隔年三方對簿公堂。孫正華當庭聽著苗華斌描述偷情史，卻仍選擇維持婚姻。儘管兩人後來一度共同就讀政大EMBA，希望以共同進修修補關係，信任感卻已難以恢復。

廣告 廣告

外界之所以認為兩人「關係生變」，也與孫正華近年的事業動向息息相關。她積極尋求創業合作，並與政府單位合作，兩年前成功讓國發基金挹注她一個總額達到2億元的案子，成立「台灣時尚新創股份有限公司」，是文策院成立以來的第一個時尚類型投資案。而她最近也在找人準備合夥開公司，並且跟文策院申請。

知情人士表示，夫妻倆近年幾乎未再公開合體，最後的合照停留在2022年一場活動中。投資圈則盛傳，孫正華其實早在2年前便已與苗華斌離婚，贍養費至少2億元。

更多FTNN新聞網報導

范姜一句「有點東西」成最狠伏筆？簡廷芮、王品澔合唱片遭起底 王子也留言了！

吳宗憲曝粿王賠償「1200萬行情」 喊話范姜：帥成這樣怕什麼？網友抱不平

粿粿遭爆沒離婚就住王子家！5千萬豪宅屋主竟是昆凌 網湧入留言：房子可以收回來了

