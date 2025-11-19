名模孫正華傳離婚「5千億少東」 贍養費金額曝光被指拿得少

孫正華傳出婚變。(粘耿豪攝)

孫正華婚前是名模、時尚節目主持人，2008年風光嫁給聯華神通集團少東苗華斌，躍升豪門少奶奶。豈料，今（19日）周刊爆料，孫正華已經離婚，而她所獲得的贍養費，在外界看來似乎「真的不算多」。

擁有176cm高䠷身材的孫正華，和身高189cm苗華斌，當年被視為天作之合，外型十分匹配。想不到2011年驚傳婚變，苗華斌與陸籍女子劉韋欣不倫，孫正華怒告妨害家庭，當時這起官司引起社會廣泛關注。時隔14年，這對夫妻最終還是無法攜手共度餘生。根據《鏡週刊》報導，有投資圈人士透露，孫正華與苗華斌早在兩年前便已簽字離婚，孫正華至少獲得了2億元的贍養費。然而，考量到神通集團預估高達5千億的身價，孫正華若僅分得這些金錢，確實讓人覺得「真的算少」。

神通集團少東苗華斌和孫正華的豪門婚，傳在2年前畫下句點。（陳君瑋攝）

孫正華婚前是名模、主持人，是公認的氣質美女。（張兆輝攝）

此外，有消息人士指出，近來孫正華正積極與他人合作成立公司，並向文策院提出申請。值得注意的是，早在2年前，孫正華便曾讓國發基金投資一個總額高達2億元的項目。以孫正華夫家神通集團的雄厚背景而言，為何她會選擇與相對受到限制的政府單位合作？箇中原因極有可能指向她與苗華斌的關係已然出現變化，這也與她可能已經恢復單身的傳言不謀而合。

針對上述婚變傳聞，截至目前為止，孫正華與苗華斌雙方皆尚未做出任何正式回應。

