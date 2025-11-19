名模孫正華爆離婚神通少東！傳2年前「收2億元恢單」

娛樂中心／綜合報導



現年50歲的名模孫正華，過去曾與林志玲同期，還曾經是藝文節目主持人，並在2008年與資產超過5500億「神通集團」董事長苗豐強的長子苗華斌結婚，早早嫁入豪門，但卻在3年後爆出婚變風波，傳出男方出軌按摩店小三，還生下一女，女方氣得告上法庭，雖然最後選擇繼續維持婚姻，但近日爆出2人其實早在2023年就已離婚，孫正華更拿了2億元離婚費。





現年50歲的名模孫正華，傳出早已離婚，還拿了2億元恢復單身。（圖／民視新聞網資料照）

根據《鏡週刊》報導，2011年時孫正華、苗華斌的婚變風波鬧得沸沸揚揚，孫正華在庭上聽完苗華斌所描述的偷情史後，雖然選擇繼續維持婚姻，但仍堅持不原諒中國籍小三劉韋欣，最終劉韋欣被判刑6個月，得易科罰金，苗華斌應認領女兒，給付新台幣46萬餘元，及每月3萬元扶養費、沒監護權。

「神通集團」董事長苗豐強的長子苗華斌。（圖／翻攝自Scott Miau臉書）





眼看事件過了14年之久，如今投資圈卻傳出孫正華、苗華斌其實早在2023年就已離婚的大八卦，甚至傳出女方拿了2億元離婚費，恢復單身，但該消息並未獲得證實。而孫正華在恢單後，近來積極與政府單位合作、埋頭專心工作，看似想開啟事業第2春，種種舉動都引發業界討論。

孫正華（右）與苗華斌（左）上次的合照已經是2022年。（圖／翻攝自孫正華臉書）





有知情人士指出，兩人會分開的主因與當年的婚變脫不了關係，因為當初苗華斌外遇的事件，對孫正華造成難以彌補的傷害，即便雙方不斷修補關係，但女方內心已經產了巨大不信任感，最終走上離婚一路。從兩人社群上也可看出端倪，不僅幾乎無交集，上次合照更已經是2022年，2人出席活動時拿著酒杯露出微笑的照片，如今爆出離婚，不禁讓人看了備感諷刺。

