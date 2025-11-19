名模孫正華爆離婚！富商夫曾外遇按摩小姐 法院開撕滿城風雨

名模孫正華（右）驚爆已和苗華斌（中）離婚。（圖／TVBS）

名模孫正華與聯華神通集團少東苗華斌的婚姻畫下句點，兩人婚姻關係傳出已於近期結束。現年50歲的孫正華曾與林志玲同期，擁有亮眼外型，過去交往對象不是富豪就是才子，還曾與前日本足球國手中田英壽傳出緋聞。2008年她嫁給苗華斌，但兩年後婚姻就因丈夫出軌按摩店女子劉韋欣而陷入危機，當年這起外遇事件曾轟動一時，引發社會關注。

婚姻危機始於2010年，當時苗華斌被爆出與按摩店女子劉韋欣有不正當關係。事件曝光後，劉韋欣向法院提告苗華斌棄養私生女，並在媒體前哭訴，要求對方負起責任。這一事件迫使孫正華面對丈夫外遇的事實，她隨即提告劉韋欣妨害家庭。在法庭上，孫正華表示希望社會能更加注重家庭價值。最終，劉韋欣被高等法院判處6個月徒刑，而孫正華則撤回告訴，認為丈夫是被設局，同時指責劉女曾要求3600萬元的封口費。

當年這起外遇事件鬧得沸沸揚揚，兩位女性在法院互控，成為媒體關注焦點。如今得知孫正華離婚消息後，當年的第三者劉韋欣表示：「平平淡淡過生活，不會想太多。」外界傳聞，孫正華在離婚後取得約兩億元的贍養費，這段表面光鮮亮麗的豪門婚姻，可能早已隱藏多年的裂痕，最終仍走向分離。

孫正華雖然忍受丈夫偷吃長達14年，但婚姻關係最終仍宣告結束。據傳，兩人可能已於2年前正式離婚。這段曾經受到矚目的豪門婚姻，從風光結合到風雨飄搖，最終分道揚鑣。

