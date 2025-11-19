名模孫正華被爆離婚！與神通少東苗華斌合照已是3年前 贍養費傳這金額

名模孫正華。翻攝IDC網站



與名模林志玲同期的50歲孫正華過去嫁入豪門，14年前丈夫、「神通集團」少東苗華斌外遇事件鬧得沸沸揚揚，但她選擇維持婚姻。今（11/19）卻被《鏡週刊》爆料，早在2年前就與苗華斌簽字離婚，據傳還拿了2億元贍養費；而兩人最後的公開合照，已是2022年。

《鏡週刊》報導，2008年已婚苗華斌與中國籍女子劉韋欣傳出婚外情，2010年還生下1名女兒，當時孫正華選擇繼續維持婚姻；不過近日投資圈盛傳，孫正華已跟苗華斌離婚，且至少拿了2億元贍養費，不過消息並無人證實。

報導提到，孫正華近期積極與政府單位合作，包括找人合開公司，且跟文策院申請等；過去她也曾拿出上億元資金，讓國發會挹注一個總額2億元案子，但夫家神通集團財力雄厚，為何要找相對限制較多的政府單位？也因此增添了婚姻生變傳聞的可信度。

知情人士提到，孫正華和苗華斌曾試圖修復關係，但外遇事件讓孫正華難以接受，2人最後一張公開合照，是在2022年一起出席活動，兩人拿著酒杯面對鏡頭展露微笑，如今看來讓外界有更多聯想。

神通集團少東苗華斌。翻攝Scott Miau臉書

