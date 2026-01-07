名模放棄治療「大腸癌四期」走了 生日最後貼文讓網淚崩

日本模特兒古谷惠罹患大腸癌，已於去年12月19日過世，享年47歲。翻攝mage-tokyo.co.jp



日本模特兒古谷惠（Megumi Furuya）罹患大腸癌第四期，曾透露自己不再服用抗癌藥物，改為緩和治療，經紀公司「Bon Image」證實，古谷惠已在去年12月19日過世，享年47歲。她最後一則貼文是去年47歲生日時發布，內容是描寫檢查的日常；噩耗傳出，讓演藝圈好友及粉絲相當不捨。

古谷惠生前透過社群軟體跟粉絲分享抗癌生活，去年10月28日生日當天，她在推特提到，「大家早安，雖然是跟疼痛共存，但也算是相對和平地度過了兩個禮拜。明天要去看診，又是久違的CT檢查，好討厭啊。一大早先生的臉就很恐怖，因為我小腿不斷抽筋而哀哀叫。生日一早就享用了先生做的酒粕湯，我47歲了喔！」

經紀公司去年12月22日曾發布訃文，但直到近日才被媒體報導。經紀公司指出，古谷惠在12月19日過世，「她從先前開始就全力以赴接受治療，對抗病魔，與古谷惠共度的時間對我們而言也是無可取代的珍貴回憶，懷抱著深深的感謝，追悼她存在之重。

