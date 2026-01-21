名模林又立生產倒數 自豪下面狀態超好：好想給大家看

懷孕中的名模林又立即將在2月「卸貨」。（圖／品牌提供）





懷孕中的名模林又立即將在2月「卸貨」，而她和好友林可彤共創的品牌，明星商品近期推出第二代加強版，林可彤說：「洗的同時，就像在幫私密處做保養，洗完真的會有一種『幫妹妹敷過面膜』的感覺；再噴上噴霧，我現在穿脫內褲都覺得自己是少女嗎？這是仙女的味道！」

林可彤去年舉家搬到美國後，努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」她也藉此將「私密平衡噴霧加強版」推薦給她們，林可彤表示：「第一代的私密噴霧是把大家用在臉部保養的蝦紅素配方加進產品裡，朋友用完一直被老公稱讚『妹妹』變得白又美。

林可彤特別強調，由於台灣氣候潮濕、夏天悶熱，不少女生容易在經期造成私密處氣味不舒服，她說：「經期來了就已經夠煩，還要因為味道覺得不自在，但第二代的私密平衡噴霧，加入通過原廠除臭測試的日本澀柿淨味因子，異味消除率高達99.7%，所以這個仙女香真正做到不只用香味掩蓋異味，一噴就讓『妹妹』健康又有仙味。」

林可彤說：「私密處的保濕真的太重要了，我們希望讓女生邊幫『妹妹』清潔、邊敷泡泡保養。」朋友還戲稱她是「女明星界的安陵容」，因為她親手參與產品調香，林可彤開玩笑發下豪語：「今年希望以此產品增加台灣的生育率！」

林又立則說，自己除了在懷孕期間研發新產品，也成為辦公室唯一一位孕期白老鼠，包括私密平衡噴霧和潔淨慕斯，每一批打樣她都二話不說搽在身上：「我們不只測試在『妹妹』上，為了能更敏銳體驗產品，也直接在臉上和眼睛上測試，看是不是真的能達到溫和不刺激的效果。因此她自信表示：「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看before /after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」

回顧整個孕程，林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的「妹妹」非常健康；人在美國的林可彤計劃三月返台工作探望林又立跟她的孩子，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想……多花點錢在自己身上了！」



