名模林又立要生了！自曝孕期當白老鼠 驕傲「妹妹」非常健康

四季線上／陳軒泓 報導

懷孕中的名模林又立即將在 2 月「卸貨」，而她和好友林可彤共創的品牌，明星商品上市一年半熱賣 5 萬瓶、捐出 60 萬公益善款後，近期推出第二代加強版。林可彤去年舉家搬到美國後，努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」她也藉此將自家產品推薦給她們，林可彤表示：「朋友用完一直被老公稱讚『妹妹』變得白又美，效果有多好我真的不好說，就是直接變仙女啦！」

林又立與林可彤創業成績亮眼（照片提供：HYPHY）

林又立分享，自己除了在懷孕期間研發新產品，也成為辦公室唯一一位孕期白老鼠，每一批打樣她都二話不說抹在身上：「我們不只測試在『妹妹』上，為了能更敏銳體驗產品，也直接在臉上和眼睛上測試，看是不是真的能達到溫和不刺激的效果。因此她自信表示：「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看 Before & After，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」

林又立懷孕期間研發新產品，還自當白老鼠實驗（照片提供：HYPHY）

回顧整個孕程，林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的「妹妹」非常健康；人在美國的林可彤計劃三月返台工作探望林又立跟她的孩子，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想……多花點錢在自己身上了！」

人在美國的林可彤計劃三月返台工作探望林又立跟她的孩子（照片提供：HYPHY）

