名模林又立2月產子！ 林可彤驚揭育兒真相怕被封鎖

懷孕中的名模林又立即將在2月「卸貨」，回顧孕期，林又立坦言初期曾因壓力與荷爾蒙變化導致睡眠不佳，但現在即將迎來新生命，身心狀況已調整至理想，好友林可彤則計畫於3月回台探望林又立與新生兒。身為「前輩」的林可彤幽默提醒，育兒生活雖然充滿微笑，但也伴隨著睡眠不足的挑戰，鼓勵所有女性在照顧家庭之餘，更要懂得愛護自己、多投資在自身健康與保養上。

而她和好友林可彤共創的品牌名模林又立與好友林可彤共同創立的品牌「HYPHY」，旗下明星商品「私密平衡噴霧」上市1年半創下熱銷5萬瓶佳績，並累計捐出60萬台幣公益善款。近期，兩人再度宣佈推出第二代加強版噴霧及全新「私密平衡潔淨慕斯」，即將於2月「卸貨」的林又立更親自擔任產品測試員，確保孕期也能安心使用。

林又立擔任「孕期白老鼠」

目前懷孕進入倒數階段的林又立，在研發過程中成為辦公室唯一的孕婦測試員。她透露，為了追求產品溫和不刺激，每一批打樣她都不惜測試在臉部與眼睛周圍。她自信表示，自己在孕期特別注重私密環境管理，維持健康狀態與膚色，笑稱成果好到想讓大家看對比圖，但開玩笑說「怕辣到大家眼睛」。

林可彤調香被封「女星界安陵容」

去年舉家移居美國的林可彤，在當地積極拓展社交圈，她觀察到台美媽媽們對於產後不適與更年期備戰話題討論度極高，因此將新產品推薦給友人。林可彤此次親自參與產品調香，被朋友戲稱為「女明星界的安陵容」。

對於好友林又立即將迎來寶寶，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺的自己就會想……多花點錢在自己身上了！」



