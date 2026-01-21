名模林又立8個月孕肚曝光！自豪「妹妹有仙味」辣到要去洗眼睛

林又立挺孕肚，自己當研發產品的白老鼠。（HYPHY提供）

林又立和大12歲的圈外男友S先生低調交往3年多，去年底宣布懷孕、登記結婚，即將在2月生產，她和好友林可彤共創品牌「HYPHY」，最近推出「私密平衡噴霧」，在懷孕期間研發新產品，也成為辦公室唯一一位孕期白老鼠。

林又立自信表示，「我怕早產，特別注重陰部環境管理，至今連暗沉都沒有發生，真的好想給大家看看before ／after，但是怕辣到你們要去洗眼睛！」回顧整個孕程，林又立坦言懷孕初期因為工作壓力和荷爾蒙改變，睡眠不盡理想，但時至今日，她很驕傲原本孕期最容易發炎的「妹妹」非常健康。

廣告 廣告

林又立（左）、林可彤共創品牌。（HYPHY提供）

林可彤去年舉家搬到美國後，努力擴圈認識不少台灣、美國媽媽：「大家話題都聊很開，像是性生活減少、乾澀不適，聽了都覺得自己要好好備戰更年期。」她也藉此將產品推薦，林可彤表示：「朋友用完一直被老公稱讚『妹妹』變得白又美，效果有多好，我真的不好說，就是直接變仙女啦。」她自己也在使用，「我現在穿脫內褲都覺得自己是少女嗎？這是仙女的味道。」

林可彤計劃三月返台工作、探望林又立跟她的孩子，林可彤笑說：「對於又立未來的育兒人生，我真的怕說實話她會要封鎖我，雖然看著自己的寶寶會一直發自內心的微笑，但看到沒辦法好好睡覺，自己就會想多花點錢在自己身上了。」

更多中時新聞網報導

早餐吃錯 小心氣虛水腫

NBA》愛德華茲55分沒用 馬刺驚險宰灰狼

張懷秋二把手升格霸氣大哥