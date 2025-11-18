名模生死鬥金性燦逝世享年35歲！親哥曬骨灰罈、遺照 悲曝最後一發文

娛樂中心／綜合報導

南韓模特兒金性燦（後來改名為金京模）因癌症過世，享年35歲。（圖／翻攝自金性燦IG）

南韓知名男模金性燦（김성찬，本名金倞模）驚傳病逝消息，引發時尚圈與粉絲哀悼。金性燦於 2013 年透過時裝秀正式出道，隔年參加韓版《超級名模生死鬥》第 5 季一舉走紅，以獨特氣質與穩健台步成為南韓新生代模特兒代表。然而，他的哥哥於 6 日在社群平台悲痛宣布噩耗，證實金性燦在與癌症抗爭兩年後不幸離世，令外界相當震驚。

金性燦的哥哥在貼文中寫下：「大家好，我是金性燦的哥哥。性燦在與癌症抗爭兩年後，不幸離世。」並補充：「請大家向我的弟弟致以最深切的慰問。」據悉，金性燦於兩年前被診斷罹患「非何杰金氏淋巴瘤」，其後持續接受長期治療，與病魔奮戰直到最後一刻。靈堂設於首爾醫療中心殯儀館 2 號房間，葬禮將於 8 日上午 10 點 30 分舉行，親友與粉絲皆深感不捨。

噩耗曝光後，包含 Rainbow 成員 Noel 在內的演藝圈好友紛紛表達哀悼，她留言：「我祈禱逝者安息。（金）性燦，願你安息，不再受苦。」金性燦生前是首爾時裝週常客，2019 年更登上米蘭時裝週舞台，在國際時尚圈嶄露頭角。他罹癌後仍保持堅韌樂觀，常透過 IG 以積極語句鼓勵自己與粉絲：「我不會輸」、「正在重生中」、「我恢復得很好，我們要一直幸福」，展現不願向病魔低頭的強大生命力。

而近日

的哥哥，也在金性燦的社群媒體，發布最後一篇貼文，內容則是告知粉絲們，金性燦的骨灰長眠地，同時也公布金性燦安放骨灰的塔位，裡面的擺放佈置相當熱鬧，有兩桌佳餚，還有許多金性燦的時裝照，以及各種家電產品，每一個設計，都是家人親友對他的最大思念。

