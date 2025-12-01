名模蕭瑋葶涉吞上億善款 羈押224天法官裁500萬交保

前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與其哥哥及嫂子三人，長期以公益名義侵占身障協會捐款與貸款，涉案金額高達上億元。先前檢方起訴後，法院裁定收押禁見。

蕭瑋葶遭羈押224天後，士林地方法院今（1）日裁定，以新台幣500萬元交保，並限制出境出海，同時須佩戴電子腳環接受監控。蕭瑋葶家屬在律師陪同下於下午完成辦理保釋手續，重獲自由。

※未經判決確定者，應推定為無罪

