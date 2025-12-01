名模蕭瑋葶涉吞1.6億善款羈押224天 今500萬交保

前名模蕭瑋葶涉嫌與哥哥蕭靖、嫂嫂陳品君等人，共同侵占中華民國身障關懷協會善款逾億元，羈押禁見長達224天後，士林地方法院今（1）日裁定500萬元交保，限制出境出海8個月，須配戴電子腳環接受監控。蕭瑋葶家屬今偕同律師到士林地院辦理交保手續，於配戴完科技監控設備後，即可重獲自由。

根據檢方調查，蕭瑋葶和兄嫂侵吞的善款被大肆揮霍購買名錶、股票、汽車、房產等，甚至用來飼養狐狸、阿富汗犬等寵物。（圖／翻攝IG）

檢方指控，蕭靖、陳品君夫妻與蕭瑋葶3人自2019年至今年4月間，長期利用公益名義詐騙捐款及詐貸資金。中華民國身障關懷協會於2011年由內政部核准成立，蕭靖擔任第一屆理事長，後因涉及刑案遭通緝，改由妻子陳品君接任理事長職務，蕭靖則以化名對外宣稱是協會助理，實際上仍與妻子掌控協會財務及資產，蕭瑋葶則擔任該協會常務理事，參與募款活動。

3人透過協會網站及街頭倡議宣稱從事公益服務，對外聲稱要關懷身心障礙者，吸引民眾及企業捐款。該協會共取得約2億5000萬元捐款，但其中僅有1000多萬元用在協會營運基本支出及公益項目。檢方追查金流發現，3人不僅利用協會名義詐得捐款逾1億1000萬元，更涉嫌以不實文件、假帳戶向銀行詐貸5216萬元。

前名模蕭瑋涉侵吞上億元善款，被羈押244天後，士林地院法官裁定500萬交保。（圖／資料照片）

檢方說明，所得款項並非用於公益活動，而是被轉存到陳品君、蕭瑋葶及親戚帳戶，大肆揮霍於購買名錶、股票、汽車、房產，並支付私人裝潢款、貸款本息及信用卡卡費，甚至用來飼養狐狸、阿富汗犬等寵物。蕭瑋葶還曾在社群平台張貼多張她在豪宅飼養狐狸、阿富汗犬的照片。

在詐貸部分，蕭靖於2022年、2023年將新北市林口區2處房產借名登記在蕭瑋葶名下，並挪用協會210萬元款項匯入蕭瑋葶銀行帳戶，製造虛假薪資金流，同時製作不實薪資扣繳憑單，佯稱蕭瑋葶在該協會擔任工程師、年收入達230萬元。蕭瑋葶隨即以實際上不屬於她的2處房產為抵押，分別向銀行詐貸3000多萬元、2000多萬元，合計超過5000萬元。

檢方還認定陳品君及蕭瑋葶明知蕭靖是通緝犯，卻協助蕭靖藏匿、居住在林口區房產內。今年8月，檢方依藏匿人犯、公益侵占、詐欺取財、背信、洗錢等罪起訴3人，現由士林地院審理中。

士林地院今年8月5日曾裁定蕭瑋葶可提出300萬元具保停止羈押，須接受科技監控等禁令，檢方也函覆同意。但家屬隔日前往法院辦保時，卻被告知「法警人力不足」、「科技監控方式未定」等理由，導致交保程序卡關。士院其後又以「仍有勾串共犯之虞」否准具保，辯方質疑「明明准保卻不讓保，還當續押理由」，痛批羈押手段違法。高等法院11月6日認為士院未查明8月8日為何無法辦成交保、說理不備，因而撤銷並發回原審重新裁定。

士院11月18日再次提訊蕭瑋葶，蕭女在庭上否認參與募款、否認替哥哥藏匿，強調自己僅是協會「義工」，負責送物資、照顧小孩。她表示：「我沒有募款，也沒有發文，我真的不知道。」並稱遭逮捕當天才得知哥哥冒名讓她擔任理事長，也不知哥哥身分是通緝犯。蕭瑋葶當庭哽咽請求交保、表明願意配戴電子腳鐐，但法官未當場裁定。

蕭瑋葶自今年4月22日遭羈押至今已224天，士林地院最終裁定以500萬元保證金交保，並限制住居，自停止羈押之日起限制出境、出海8個月，於限制出境、出海期間內應接受電子腳環之科技設備監控。

