名模轉任「正妹教師」！昔被譽「下個林志玲」

娛樂中心／尤乃妍報導

曾被譽為「林志玲接班人」的姚采穎，過去曾憑藉高挑身材與優雅氣質累積不少人氣，但卻在2008年捲入吸毒疑雲，導致演藝事業重挫，2026年初在好友邀請下走入校園，任職文化大學在職專班書法老師。她近日也在社群分享心得，提到「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來」。









林志玲接班人驚現校園？「名模教師」曾同台舒淇、霍建華同台飆戲！

姚采穎過去曾闖蕩演藝圈，但卻因花邊新聞導致形象崩壞，好在她近年轉型成功，為自己人生開闢新道路。(圖／翻攝自Instagram@yyao1116)

廣告 廣告

姚采穎以模特身分出道，憑藉高挑身材、亮麗外型走紅，更曾與舒淇、霍建華在《風塵三俠之紅拂女》中同台演出。不過人紅是非多， 姚采穎在街頭被媒體拍到抽菸，被貼上「哈菸名模」標籤，形象重挫，2008年更是捲入吸毒風波，儘管自費檢驗證明清白，演藝事業卻也就此告吹，一度陷入人生低潮。

林志玲接班人驚現校園？「名模教師」曾同台舒淇、霍建華同台飆戲！

姚采穎藉由教育與公益慢慢走出人生低谷，近年來也早入校園，教授書法、美姿美儀等課程。(圖／翻攝自Instagram@yyao1116)

後來，姚采穎憑藉教育與公益走出低谷，近年陸續於大專院校擔任授課，教授形象管理、美姿美儀、書法等課程。她近日也在社群發文表示「學習永遠不嫌晚，只要願意提筆，如繁花盛開」，可看出她已走出往日陰霾，且開闢新道路，她在文末也勉勵自己「願我們都能在筆墨的溫潤裡，找回平靜的力量，把日常過成一首溫婉的詩」。

《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：林志玲接班人驚現校園？「名模教師」曾與舒淇、霍建華同台飆戲！

更多民視新聞報導

阿喜曬網球場上帝視角照！海溝黑線全洩出

蕭淑慎爆無夫妻生活！認「同意小15歲尪偷吃」

球場應援片紅到中國！阿諾大方認「這部位」是假的

