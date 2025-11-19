名流社區搶地2／金石山莊強占父親贈地30年 兩姐妹：要回才能安享晚年

高院函請台北市地政局於10月14日前往金石山莊和隔壁金石別莊勘驗佔用土地，相關人員商討丈量作業。（圖／翁靖祐攝）

金石山莊別墅社區坐落於台北市文山區，擁有獨立的庭院與車庫，環境優美但離塵不離城，吸引大法官詹森林、以及企業併購大王盧明光等政商名流居住，不料社區游泳池及籃球場竟佔用了張氏姊妹土地296坪長達30年，遭提告求償，一審台北地院判決張氏姊妹獲償共629萬8543元。管委會不服上訴，二審高等法院今年8月4日首次開庭，合議庭要求台北市政府地政局到現場勘驗所占土地面積，結果不久就會出爐。

台北市地政局土地開發總隊前往金石山莊，丈量籃球場和游泳池的佔用土地面積。（圖／翁靖祐）

CTWANT記者實際走訪金石山莊社區，可以看見社區入口的上坡道，兩排樹木整齊排列，給人綠意盎然的感覺，而在抵達引起本案爭議的泳池以及籃球場時，可以看見泳池的水早已被抽乾，本該裝滿水，並貼滿白色磁磚的牆面，也因為斑駁而略顯落寞。

至於與泳池相鄰的籃球場，球場的四周被漆成深綠色的鐵網圍起，用來進出球場的門半開著，彷彿靜待著住戶前來。球場內的2座籃框靜靜對望著彼此，恐怕在捲入訴訟戰的那刻開始，本該充滿歡笑聲的球場早已被按下暫停鍵，徒留無止盡的空白與等待。

本案原告張貽玉與張如萍2姊妹長期住在國外，父親張良在當初所購296坪土地登記在2姊妹名下，不料被金石山莊占用30年期間，不但未收到租金，甚至地價稅都由她們負擔，因為2人平時住在美國，實在沒有閒暇來處理這個狀況。如今考量到自己年事已高，希望可以了卻一樁心事，所以才下定決心要把土地的事情處理好，如此才能好好度過晚年。

金石山莊社區環境雅致，生活機能也相當優良，獨棟別墅在賣房網站上的售價超過0.6億元。（圖／翻攝自591）

高等法院為釐清系張氏姊妹被占土地的範圍，函請台北市地政局土地開發總隊今年10月14日前往金石山莊丈量籃球場以及游泳池的面積。作業當天，可以看見高院勘驗車以及北市地政局土地開發總隊的車輛停放在泳池旁，土地開發總隊作業人員和兩造當事人代表則齊聚管委會商討測量事宜。

據了解，張氏姊妹指控金石山莊占用的土地包含泳池以及籃球場，但在當天實際測量以後，發現籃球場本身並沒有占用到張氏姊妹的土地，但籃球場旁空地上的造景以及游泳池確實占用張氏姊妹土地。

至於高院下次開庭日期，將等待地政局呈送當天勘驗相關資料後，再由合議庭決定並通知兩造。

本刊致電金石山莊管委會詢問回應，管理員表示將請主委回電答覆，不過至本刊截稿時間，仍未獲對方回覆。

