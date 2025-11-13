名湯包店被控蒸籠發霉 衛生局揪「籠」開罰

店家表示，蒸籠紙並非一次性使用。（圖／東森新聞）





高雄光華路夜市一家知名的湯包蒸餃店，前總統阿扁也來吃過，還有不少部落客推薦，卻被顧客PO文指控，用的蒸籠發霉，底部的蒸籠紙也重複使用，讓他覺得噁心。而衛生局到場稽查未發現蒸籠發霉，但業者承認蒸籠紙清洗後重複使用，衛生局稽查後直接先針對蒸籠紙部分開罰3萬至300萬元。

蒸籠冒出香氣，裡面的蒸餃和小籠包因為真材實料，受到不少顧客好評，但是卻有顧客在這裡吃過後PO文，指用餐時發現蒸籠都發霉，而且一看就知道那張紙也是重複利用，超噁。衛生局看到PO文連忙派員稽查。

衛生局人員vs.湯包店老闆：「看一下現場的環境。」

衛生局人員仔細檢視蒸籠，店家否認蒸籠有發霉情形，指那是湯包蒸煮過程破掉噴出的湯汁。

記者vs.湯包店員工：「（這都發霉？）不是，那個不是發霉，因為我們的竹子有一種是白白的，新的是白白的，舊的蒸籠下去會黑黑的，那不是發霉。」

湯包店老闆：「那不是發霉，那是我們的湯包裡面有肉凍，蒸的時候會爆漿，湯汁跑出來，那不是什麼髒東西。」

但是店家承認，蒸籠裡用的蒸籠紙是清洗後重複使用。

湯包店員工：「這個髒的要拿去洗，要拿去洗乾淨才來用啊，不是一次性的。」

湯包店老闆：「我們的成本也很貴，沒有辦法每次換新的，都會清洗乾淨這樣子。」

而聽到蒸籠紙重複使用，不少民眾心裡都怕怕。

民眾：「不太敢，有時候聞到會有那個臭味。」

民眾：「滿不衛生的，我覺得那應該是拋棄式的，因為現在都是那種一次性的比較多。」

衛生局稽查後，雖然沒有發現有發霉的蒸籠，但認為店家重複使用蒸籠紙，裁罰3萬到300萬元的罰鍰，未投保產品責任險也要處分，同時店家作業場所食材未覆蓋等多項缺失，要求業者限期改善，否則再開罰。

