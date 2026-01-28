名牌包換來的鐵窗歲月：韓國最美第一夫人受賄案宣判，金建希獲刑1年8個月

2026年1月28日下午，首爾瑞草洞的首爾中央地方法院宣判金建希受賄案。只見這位昔日的「最美第一夫人」，身穿一襲素色囚服，神情憔悴地站在被告席，刑事合議第27庭審判長禹仁成宣判：金建希因違反《特定犯罪加重處罰法》，判處有期徒刑1年8個月，並沒收其受賄的英國頂級珠寶格拉夫（Graff）鑽石項鍊，追繳犯罪所得1281萬5000韓元（約合新台幣30萬元）。 這項判決意味著金建希淪為韓國歷史上首位遭羈押並判處實刑的第一夫人，更標誌著前總統尹錫悅夫婦「雙雙入獄」的政治悲劇正式成真。不過這場世紀審判並未採納特檢組求處的15年重刑，最終僅判1年8個月，關於「德意志汽車股價操縱案」與「明泰均非法民調案」均獲判無罪。

致命的誘惑：從香奈兒到格拉夫，無法拒絕的「供品」

「被告人未能拒絕昂貴的奢侈品，在收受後急於裝扮自己，將第一夫人的地位誤用為謀取私利的手段。」《朝鮮日報》指出，禹仁成審判長在宣讀判決書時，揭露金建希對奢侈品的無盡渴望，最終把自己送進了監獄，不過特檢組起訴的三大罪狀中，只有「收受統一教財物」一項被認定有罪。

2025年8月12日，韓國前總統夫人金建希，因涉嫌炒股、介選和收賄等指控，出庭受審後遭法院裁定羈押。（美聯社）

法院認定，金建希透過身分形同「國師」的僧侶「建進法師」全成裴，與當時統一教（現稱家庭聯合會）世界本部前本部長尹英鎬建立了聯繫。尹錫悅執政後的2022年7月，金建希收受了來自統一教方面進貢的一條價值6220萬韓元（約合新台幣145萬元）的格拉夫（Graff）鑽石項鍊，以及一個價值1271萬韓元（約合新台幣29萬元）的香奈兒（Chanel）包。

法院指出，金建希在2022年7月15日與尹英鎬的通話錄音成為了關鍵鐵證。她在電話中說道：「就像一直以來那樣，請成為我們的力量。」法官認為，這段話顯示金建希非常清楚統一教希望獲得政府層級的支援，並承諾為此「努力」，這構成了《特定犯罪加重處罰法》中的「斡旋受賄罪」——即利用公務員配偶的影響力，接受請託並收受財物。

值得注意的是，法院雖然認定她有罪，但也給予了某種程度的「寬大處理」。判決書提到：「是被告周邊的人（如建進法師）強迫他人進行虛假陳述，且未發現被告主動索賄的證據，也無證據顯示她真的去『執行』了統一教的請託。」換言之，法院認定金建希是「被動收禮」，且「收錢不辦事」，這成為量刑未達特檢求刑標準的主因。

股價操縱與非法民調的「無罪突圍」

雖然金建希在受賄部分被認定有罪，但另外兩項重大指控的無罪判決，則是對特檢組的一次重大打擊。其中德意志汽車股價操縱案是纏繞金建希十餘年的夢魘，特檢指控金建希在2010年至2012年間，與德意志汽車前會長權五洙、「股市操盤手」李鍾鎬共謀，透過高價買入、虛假下單等手段操縱股價，獲利超過8億韓元。

2025年8月6日，韓國前總統夫人金建希，因涉嫌炒股、介選和收賄等指控，前往首爾特別檢察官辦公室接受訊問。（美聯社）

不過法院判定，金建希涉嫌違反《資本市場法》的指控「無罪」，因為「沒有證據顯示被告在2010年至2011年間具體扮演了何種角色」法院還指出，金建希在2011年1月13日就結束了與操盤公司「貝萊德」的交易關係，之後的交易被只是「基於個人判斷的買賣」。法官認為，僅憑帳戶被用於交易，不足以證明她是操縱股價的「內部共謀」，頂多只是提供了資金的「金主」，若無明確犯意聯絡，極難定罪。

至於2022年總統大選期間，涉嫌收受政治掮客明泰均提供的58次、價值2億7440萬韓元免費民調的指控，同樣被判無罪。法院採信辯方觀點，認為明泰均經營的「未來韓國研究所」所做的民調，是為了其自身的營業活動與政治公關，並非「專屬」提供給尹錫悅夫婦。判決書指出：「明氏將民調結果提供給包括被告夫婦在內的多名政界人士，不能因此認定被告夫婦獲得了相當於民調費用的經濟利益。」

15年求刑 vs 1.8年判決：司法對特檢的「剎車」

這場審判的另一個焦點，在於量刑的巨大落差。特檢組在去年12月的結辯中，痛斥金建希「凌駕於法律之上，破壞了民主主義根基」，一口氣求處15年重刑、罰金20億韓元。然而法院最終僅判處1年8個月，首爾大學法學院一位不願具名的教授表示：「特檢的起訴帶有強烈的輿論導向，試圖將所有政治爭議打包定罪。但法院嚴格區分了『道德瑕疵』與『法律犯罪』的界線。股價操縱案因年代久遠且缺乏直接通聯紀錄，定罪本就困難；至於受賄案雖證據確鑿，但金額與性質尚不至於判處十年以上重刑。」

隨著金建希的一審宣判，加上前總統尹錫悅此前也已被判刑，韓國政壇再次見證了殘酷的「青瓦台魔咒」。從朴槿惠、李明博到如今的尹錫悅夫婦，韓國總統卸任後似乎難逃司法追殺的宿命。韓媒指出，金建希的悲劇，或許在於她從未能真正適應「公眾人物」的角色。從早期的履歷造假爭議，到後來的迪奧包偷拍門，再到如今定罪的格拉夫項鍊，她始終未能克制對華麗外表的追求，以及利用特殊身分獲取便利的慣性。

