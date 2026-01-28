名牌包換來的鐵窗歲月：韓國最美第一夫人受賄案宣判，金建希獲刑1年8個月
2026年1月28日下午，首爾瑞草洞的首爾中央地方法院宣判金建希受賄案。只見這位昔日的「最美第一夫人」，身穿一襲素色囚服，神情憔悴地站在被告席，刑事合議第27庭審判長禹仁成宣判：金建希因違反《特定犯罪加重處罰法》，判處有期徒刑1年8個月，並沒收其受賄的英國頂級珠寶格拉夫（Graff）鑽石項鍊，追繳犯罪所得1281萬5000韓元（約合新台幣30萬元）。
這項判決意味著金建希淪為韓國歷史上首位遭羈押並判處實刑的第一夫人，更標誌著前總統尹錫悅夫婦「雙雙入獄」的政治悲劇正式成真。不過這場世紀審判並未採納特檢組求處的15年重刑，最終僅判1年8個月，關於「德意志汽車股價操縱案」與「明泰均非法民調案」均獲判無罪。
致命的誘惑：從香奈兒到格拉夫，無法拒絕的「供品」
「被告人未能拒絕昂貴的奢侈品，在收受後急於裝扮自己，將第一夫人的地位誤用為謀取私利的手段。」《朝鮮日報》指出，禹仁成審判長在宣讀判決書時，揭露金建希對奢侈品的無盡渴望，最終把自己送進了監獄，不過特檢組起訴的三大罪狀中，只有「收受統一教財物」一項被認定有罪。
法院認定，金建希透過身分形同「國師」的僧侶「建進法師」全成裴，與當時統一教（現稱家庭聯合會）世界本部前本部長尹英鎬建立了聯繫。尹錫悅執政後的2022年7月，金建希收受了來自統一教方面進貢的一條價值6220萬韓元（約合新台幣145萬元）的格拉夫（Graff）鑽石項鍊，以及一個價值1271萬韓元（約合新台幣29萬元）的香奈兒（Chanel）包。
法院指出，金建希在2022年7月15日與尹英鎬的通話錄音成為了關鍵鐵證。她在電話中說道：「就像一直以來那樣，請成為我們的力量。」法官認為，這段話顯示金建希非常清楚統一教希望獲得政府層級的支援，並承諾為此「努力」，這構成了《特定犯罪加重處罰法》中的「斡旋受賄罪」——即利用公務員配偶的影響力，接受請託並收受財物。
值得注意的是，法院雖然認定她有罪，但也給予了某種程度的「寬大處理」。判決書提到：「是被告周邊的人（如建進法師）強迫他人進行虛假陳述，且未發現被告主動索賄的證據，也無證據顯示她真的去『執行』了統一教的請託。」換言之，法院認定金建希是「被動收禮」，且「收錢不辦事」，這成為量刑未達特檢求刑標準的主因。
股價操縱與非法民調的「無罪突圍」
雖然金建希在受賄部分被認定有罪，但另外兩項重大指控的無罪判決，則是對特檢組的一次重大打擊。其中德意志汽車股價操縱案是纏繞金建希十餘年的夢魘，特檢指控金建希在2010年至2012年間，與德意志汽車前會長權五洙、「股市操盤手」李鍾鎬共謀，透過高價買入、虛假下單等手段操縱股價，獲利超過8億韓元。
不過法院判定，金建希涉嫌違反《資本市場法》的指控「無罪」，因為「沒有證據顯示被告在2010年至2011年間具體扮演了何種角色」法院還指出，金建希在2011年1月13日就結束了與操盤公司「貝萊德」的交易關係，之後的交易被只是「基於個人判斷的買賣」。法官認為，僅憑帳戶被用於交易，不足以證明她是操縱股價的「內部共謀」，頂多只是提供了資金的「金主」，若無明確犯意聯絡，極難定罪。
至於2022年總統大選期間，涉嫌收受政治掮客明泰均提供的58次、價值2億7440萬韓元免費民調的指控，同樣被判無罪。法院採信辯方觀點，認為明泰均經營的「未來韓國研究所」所做的民調，是為了其自身的營業活動與政治公關，並非「專屬」提供給尹錫悅夫婦。判決書指出：「明氏將民調結果提供給包括被告夫婦在內的多名政界人士，不能因此認定被告夫婦獲得了相當於民調費用的經濟利益。」
15年求刑 vs 1.8年判決：司法對特檢的「剎車」
這場審判的另一個焦點，在於量刑的巨大落差。特檢組在去年12月的結辯中，痛斥金建希「凌駕於法律之上，破壞了民主主義根基」，一口氣求處15年重刑、罰金20億韓元。然而法院最終僅判處1年8個月，首爾大學法學院一位不願具名的教授表示：「特檢的起訴帶有強烈的輿論導向，試圖將所有政治爭議打包定罪。但法院嚴格區分了『道德瑕疵』與『法律犯罪』的界線。股價操縱案因年代久遠且缺乏直接通聯紀錄，定罪本就困難；至於受賄案雖證據確鑿，但金額與性質尚不至於判處十年以上重刑。」
隨著金建希的一審宣判，加上前總統尹錫悅此前也已被判刑，韓國政壇再次見證了殘酷的「青瓦台魔咒」。從朴槿惠、李明博到如今的尹錫悅夫婦，韓國總統卸任後似乎難逃司法追殺的宿命。韓媒指出，金建希的悲劇，或許在於她從未能真正適應「公眾人物」的角色。從早期的履歷造假爭議，到後來的迪奧包偷拍門，再到如今定罪的格拉夫項鍊，她始終未能克制對華麗外表的追求，以及利用特殊身分獲取便利的慣性。
更多風傳媒報導
其他人也在看
嚴凱泰女兒公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
裕隆集團前董事長嚴凱泰2018年因食道癌病逝，與妻子嚴陳莉蓮育有一雙兒女，而掌上明珠嚴珮瑜（Michelle）如今約已21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 188則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 71則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 147則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 22則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 505則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 48則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 88則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 18則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 174則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 170則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 153則留言