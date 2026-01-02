名牌包淪快時尚？專家嘆「價格不等於品質」：稀缺性已消失

編譯曾宜婕／綜合報導

精品包價格飆漲，品質反倒下滑。CNN 12月29日針對精品產業現況進行新，報導指出，許多企業為了迎合消費者需求，將生產外包給第三方國家、大量生產，其中有工廠甚至不符合規定、剝削勞工。此外，有些品牌為了壓低成本犧牲材料品質。專家針對此現象也向消費者喊話「價格上漲並不代表品質提升」。

許多精品並非品牌母國製造，而是外包給他國工廠。（圖／翻攝自X平台 @Earthdreams_）

精品包品質不如以往

CNN 12月29日報導指出，近期許多消費者在網路上傳影片抱怨，自己購買的精品包包或衣服在買後沒多久就拉鍊壞掉、鈕扣脫落甚至是褪色，種種跡象似乎指出，高價的精品似乎已經不能和品質保證畫上等號。

長期深耕於時尚產業的資深記者托馬斯（Dana Thomas）也在她出版的書中直言，這是時尚產業長期以來的問題。托馬斯表示，自己其實也是精品愛好者，但近年來她卻發現商品的品質日益下降、不如以往，這讓她不禁疑惑，為什麼精品價格越來越高，品質卻反而下降？

壓低材料成本犧牲品質

托馬斯表示，她曾到製造精品的工廠參觀，這些工廠的生產線和一般工廠沒有區別，卻以品牌知名度提高產品價格，她說明道：「這些包包的成本可能只有10到12美元，一般大眾品牌可能賣100美元，精品品牌卻可以把價格哄抬到1200美元。」托馬斯補充，雖然其中最大的差異在於「材質品質」，但許多品牌現在也在尋求降低材料成本，犧牲品質。

以拆解名牌包為名的皮革專家伊爾瑪茲（Volkan Yilmaz）認為，相較於近期生產的新興產品，舊款式的做工和包裝更為細緻且別具匠心。然而，這些舊款式難以大量生產，這可能不符合大型企業的營運模式，進而轉向工廠大量生產，以迎合消費者的需求。

血汗工廠剝削勞工

報導指出，儘管部分的產品仍在品牌母國製造，但最終組裝或零件生產仍會外包給工廠，這些工廠通常都設置在平均收入較低的第三方國家。2024到2025年間，義大利檢察官揭發了多家精品供應鏈「勞工剝削」的一系列問題，調查指出，品牌業者頻繁將生產發包給承包商，其中多數是中資企業。工廠為了節省成本、最大化利潤，雇用非法勞工，讓他們在惡劣的環境下工作。

壞了才能買新的

伊爾瑪茲認為，為了「促進消費」，精品產業不斷推出新產品以及不同的銷售內容，已經背離了對「稀缺性」與「工藝精神」的追求。他直言：「因為品牌需要人們持續消費。每一季，這些企業巨頭都必須交出更亮眼的業績報告。如果每件產品都能天長地久，那業績要如何達成呢？」

伊爾瑪茲指出，隨著品牌試圖應對全球市場成長放緩與生產成本上升，其採取的激進漲價策略反而加劇了「價格高品質低」的情況。他提醒道：「這並不是說現在生產的所有東西都是垃圾，但遺憾的是，價格上漲並不代表品質的提升。」

