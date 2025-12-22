名牌破防／胡歌 鄭元暢 A-Lin最愛 GA主打不張揚的霸氣

胡歌穿亞曼尼，風度翩翩瀟灑全氣場，是鎂光燈收割機。圖／亞曼尼

奢華世界裡，有些品牌不靠張揚設計，也能自帶氣場。亞曼尼（Giorgio Armani，GA）就是這樣頂級的存在。它不需要滿身Logo，也不追逐花俏流行，而是走出一條屬於自己的節奏與品味。只要風流人物一穿上身，輕易就能佔據舞台C位。胡歌、鄭元暢、A-Lin都愛用亞曼尼，那種不張揚卻自帶霸氣的風格，早已成為亞曼尼最標誌性的語言。

精品都有其性格，亞曼尼的性格，從來不喧鬧，不追逐流行爆點，也不靠浮誇剪裁吸睛，它的魅力是那一種「你只要穿上，靜靜站著、自然就能散發出震懾全場的氣質」。這也是為什麼許多線上名流、演員、歌手，在重要場合總會選擇亞曼尼。

《瑯琊榜》《繁花》男主胡歌就是亞曼尼粉，一襲合身的剪裁內斂到不行，成熟的韻致飄逸；偶像劇一線演員鄭元暢選擇亞曼尼，撐起其高挑帥氣身形，卻從不流於張揚；而A-Lin站上舞台時，亞曼尼俐落中性的剪裁，讓她看起來更有力量，也把那副天籟嗓音的氣場一併給放大。

亞曼尼的線條讓A-Lin站上舞台時，力量與天籟一起被放大。圖／亞曼尼

已故裕隆集團董事長嚴凱泰，對亞曼尼的喜愛，從來不是秘密。他不是只穿，而是把那種風格內化成生活的一部分，也影響了好幾個世代成功人士的審美選擇。Anyway，簡潔、克制、講究線條與比例，每個細節針針到位。久而久之，亞曼尼在台灣，幾乎被視為「嚴凱泰的品牌」，那種刻在骨頭裡的印象，就連代理權都已更迭，因為記憶直覺的關係，外界大部分的人還一直以為亞曼尼的代理權仍在裕隆集團手上。

但現實是時代往前走了。亞曼尼在台灣代理權，也正式轉交給新的團隊雙橡園。穿著亞曼尼，不用刻意去刷、高紳的品味存在感自然濃烈，而這正是亞曼尼迷人的所在。

鄭元暢穿亞曼尼撐住身形比例，高挑卻不浮誇，剛剛好。圖／亞曼尼



