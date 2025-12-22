名牌破防／GA代理權從嚴凱泰裕隆集團 變成豪宅建商接手

Armani在台代理權，從百貨體系、到汽車集團旗下的紡織業，如今再轉進到豪宅建商手中。圖／陳宏銘攝

在台灣，Armani的代理權變動，其實不只是精品市場的商業更替，更是一段橫跨百貨、車業、與豪宅建商的時代縮影。從中興百貨最先導入，到嚴凱泰一手將之拉進裕隆集團，在長達近20年的代理之後，又再轉移至台中七期豪宅建商雙橡園開發。Armani在台的每一次易主，背後都反映出不同世代對「品味」與「品牌價值」之理解。

全球頂級奢侈品亞曼尼（Armani），最早進入台灣上流社會時尚生活是在1980年代，首次導入是由中興百貨引進，那可是百貨業帶飛，站在消費市場最前線的年代，精品品牌多半仰賴大型百貨引進、鋪貨、推廣。不過，隨著百貨經營環境改變、精品品牌對形象與通路掌控要求愈來愈高，單純百貨代理的模式逐漸跟不上節奏，而中興百貨的結束營業，最終也結束了亞曼尼的代理。

廣告 廣告

在水幫魚魚幫水下，中興百貨曾因Armani成為當時最頂尖的時尚指標之一，後來即使中興百貨結束營業，但Armani在台灣低調奢華的江湖地位也從此確立，因而也才會被已故裕隆集團董事長嚴凱泰看中。英挺瀟灑的「52號先生」嚴凱泰（固定穿著 Armani 52號西裝）對Armani情有獨鍾，從西裝剪裁、布料質感到品牌所代表的低調奢華，都與當年最帥執行長的個人品味高度契合。

在這樣的背景下，Armani代理權轉由裕隆集團旗下的嘉裕西服、台元紡織接手，開啟長達近20年的代理時期。這段期間，Armani在台灣不只是精品，更被塑造成一種「成功人士服飾」。從Giorgio Armani主線，到Emporio Armani、Armani Exchange等副線，裕隆體系以穩健、保守但不失質感的方式經營品牌，也讓Armani在台灣厚積了一批忠實客群，穩定的通路與形象，代理更從男裝延伸至女裝、鞋款、包包類等項目。

不過，裕隆集團代理Armani以來營收雖高，但卻僅是偶而賺錢，實際上大都處於虧損狀態。因此嚴凱泰走後，裕隆急需瘦身下，去年八月，再讓出GA代理權。

已故裕隆集團董事長嚴凱泰，曾是Armani最佳代言人。圖／鏡週刊

由於全球精品市場愈來愈重視體驗、空間與生活風格整合，代理權也正式由台中七期豪宅建商雙橡園取得。這是一個「跨界」接手，但其實雙橡園在建案公設、樣品屋、私宅空間中，早就曾大量使用Armani、Armani CASA風格作為設計語彙，對品牌調性、材質美學、與高端客層輪廓已然熟悉。

據了解，在中介人為亞曼尼、雙橡園搭橋下，雙方迅速就敲定合作。回頭看這一路以來的代理權更迭，從百貨、車業、到豪宅建商，每一次轉手，也都代表一個時代對「Armani該怎麼被呈現」的不同答案。

從百貨專櫃到Outlet，亞曼尼在台灣走過各式通路櫃位。圖／陳宏銘攝



回到原文

更多鏡報報導

獨家／不是詐騙是真的！ 1折起買亞曼尼

名牌破防／胡歌 鄭元暢 A-Lin最愛 GA主打不張揚的霸氣

遭砍倒地！全身是血 傷者虛弱說：轉告爸媽我愛他們 全網淚崩