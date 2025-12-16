名牌精品包1折優惠攏係假 警破獲地下仿品工廠

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、SNG 台中報導

愛馬仕、香奈兒名牌精品包包，一折販售，有影嘸？刑事局偵破精品仿冒地下改造工廠，要告訴大家都是假的，千萬小心！警方查獲上百件仿冒精品包，還有改造工具，嫌犯利用網路宣傳，吸引買家下單，仿品不但作工精細，肉眼難以辨識真假，而且還可以客製化修改零件，總侵權金額高達三千多萬！

警方來到新北一處仿冒精品地下工廠，現場堆滿五顏六色，價值數十萬甚至百萬的包包，顧客上網看款式，隨便挑、隨便選，只要看中意，全部一折優惠售出。消費者收到貨以為撿到便宜，但這些通通都是仿冒品！

智慧財產權偵查大隊副大隊長林書楷：「查獲𡍼姓犯嫌等四名，還有查扣精品，仿冒精品愛馬仕、香奈兒，共計90餘件，粗估不法侵權市值，逾新台幣三千餘萬元。」

犯罪集團在網路上刊登愛馬仕、香奈兒等高價精品包，吸引顧客下單，收到訂單後再到中國採購，貨品回來台灣後，還可以依照顧客需求客製化五金配件，甚至還有品牌包裝盒、提供保固等一條龍服務。





智慧財產權偵查大隊偵二隊長林建志：「先在那個網路社群，刊登低價名牌包包，前往大陸的仿品工廠，去進行採購，然後針對有一些比較稀缺的款式，還有它使用的皮材，比較稀有的部分，確定版型的製造過程。」

這些仿冒精品包，所使用之原料、工法及防偽技術，竟與原廠趨近雷同，難以肉眼辨別，需使用原廠的儀器才能辨識真假。

智慧財產權偵查大隊偵二隊隊長林建志：「查獲裡面市值比較高的部分，這一顆就價值大概180萬左右，跟正品是非常接近的皮材，然後它的鎖扣的部分，也做得非常得精緻。」





180萬的包包只賣18萬，嫌犯進價成本可能不到三分之一，謀取暴利，侵權市值高達三千萬元，警方呼籲消費者從正常管道購買，別成了仿冒集團的幫兇！





