名牌重機被張文燒了！車主求助被掀「違停黑歷史」 網嘲諷「以後不會了」

即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷，兇嫌為現年27歲涉逃兵遭通緝的張文，經查他2022年因涉酒駕被國軍汰除。不過有一名網友分享，自己的哈雷重機被張文投的煙霧彈給燒了，他上網急問「有人知道如何進行求償程序嗎？」，沒想到意外被翻出黑歷史，引發討論。





這名網友在社群平台Threads上發文表示，起床後發現停在停車場的哈雷重機竟然被燒了，事後得知是張文幹的，是在住處丟煙霧彈導致，讓他焦急直呼「有人知道如何進行求償程序嗎？我要哭了啦，誰來幫我一下？」。



不過，網友卻普遍不買單他的訴求，還進一步翻出這名車主的黑歷史，發現他之前常停在社區門口，影響一樓店家營業和車輛進出，因輪子沒有壓到人行道標線，警察到場也無法開單，經常佔用社區道路資源卻無法可管，加上附近不到五公尺的地方，就有單次40元、月租900元的停車場，網友直呼「買得起哈雷重機，卻租不起停車場」。



此消息曝光後，不少網友反諷「恭喜欸很棒啊，希望你求償無門欸」、「這就是報應嗎？」、「剛想說這台哈雷有點眼熟，沒想到真的是之前那個」、「這個不是之前有名的違停機車嗎？恭喜欸！這個報應在2025年末補上了」、「張文有看到你違停，所以…」、「哈哈本來很同情你，直到我點開評論」、「沒事，他以後再也沒有車可以亂停了」、「張文唯一做對的事就是燒了這台違規車」。



不過，也有部分網友緩頰，回應「人家後來就租車位了，還承認錯誤，誠心道歉，你們還有什麼好在那邊說什麼報應，嘲笑別人」、「找保險公司試試看，你有保乙式嗎」、「看你有沒有保車險，不過產險公司也很精明，應該賠不了多少」。





