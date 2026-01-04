名粥少一家！ 新北必吃宵夜「金玉鹹粥」無預警歇業

被說是新北中和必吃的宵夜鹹粥「金玉鹹粥」無預警拉下鐵門，門口掛出出租紅布條。（圖／東森新聞）





被說是新北中和必吃的宵夜鹹粥「金玉鹹粥」，無預警拉下鐵門，招牌全數拆除，門口甚至掛出出租紅布條，讓不少饕客相當錯愕又不捨，而且不只金玉鹹粥，同樣也是中和的肉粥名店莒光路香菇肉粥，近年也歇業，讓不少饕客感嘆，熟悉的暖胃好味道又少了幾味。

紅燒肉、新鮮蚵仔、各式小菜，搭配一碗熱騰騰的鹹粥，天冷宵夜最對味，更別說鹹粥裡，一顆又一顆飽滿蚵仔，鮮味十足，讓人一口接一口停不下來，只不過，這經典好味道，現在已經吃不到了。

招牌全數拆除，外頭甚至掛上紅布條，寫著出租，這家位在新北中和景平路上的金玉鹹粥，過去被不少饕客封為雙北最好吃的鹹粥之一，但如今無預警宣布歇業，也讓不少饕客覺得好可惜。

民眾：「就只有吃過一次而已，就想說以後沒有辦法吃第二次了，鹹粥我每次都會點鹹粥，因為我們這邊店也不是很多，因為那天，我們最後去吃的時候，是離他倒閉前沒幾天，但是那時候他也沒有貼出公告，那突然收掉，我也不知道為什麼。」

由於金玉在日文裡敏感，店名一度也吸引日本人注意，據了解，疑似是因為房東不租，因此歇業。

遺憾的是，雙北知名的肉粥老店，不只金玉鹹粥宣告歇業，雙北有幾大肉粥名店，包括阿榮香菇肉粥、莒光路香菇肉粥，還有台北萬華的周記肉粥店，就算不是用餐尖峰時段，但店門口仍排起長長人龍，另外一家則是位在台北中正汀洲路上的味有招，主打海鮮肉粥，搭配各式紅燒經典小菜，同樣是許多老饕心中的口袋名單，現在除了金玉鹹粥，莒光路香菇肉粥也已經悄悄關門。熱騰騰的肉粥，成了不少民眾暖胃首選，只是隨著老字號退場，熟悉的好味道也悄悄少了幾分。

