名製作人劉淞山病逝享壽72歲 外甥女曹蘭低調現身靈堂

資深電視製作人劉淞山本月4日自大陸返台不到24小時，因心臟動脈剝離不幸過世，享壽72歲。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

資深電視製作人劉淞山（三哥）於本月4日自大陸返台不到24小時，因心臟動脈剝離不幸過世，享壽72歲。今日（7日）靈堂設於桃園芸祥會館，外甥女曹蘭與媽媽（豫劇小生劉海燕）現身協助後事，金鐘主持陳凱倫也到場致哀。面對舅舅突然離世，曹蘭神情哀戚不願多談，僅低調提醒大眾：「最近天氣寒冷，家中若有長輩或心臟疾病患者，請務必多多注意身體狀況。」

劉淞山夫人（三嫂）向陳凱倫透露，先生返台當天原與家人愉快團聚、下廚，傍晚卻突然臉色發黑送醫。面對突發重症，三嫂選擇順應先生「不急救、順勢走」的遺願，忍痛放棄開刀。她含淚回憶，兩人20年前曾遭逢一雙兒女車禍離世的巨大創傷，如今先生平靜離去，雖是不捨，也是一種體貼。

陳凱倫感傷表示，去年11月兩人相約農曆年後親筆簽書贈予，怎料重逢已成死別。他感嘆：「夫妻間感情夠深，才會交代身後事，生命真的太無常。」劉淞山告別式將於21日（大年初五）上午9點半於桃園殯儀館舉行公祭。

金鐘主持陳凱倫到場致哀。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

