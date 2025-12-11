名車停「收費停車場」被開走 車主懸賞10萬元找車

9日上午10點多在台中北屯的一處收費停車場內發生竊案，一名25歲的邱姓男子把車停在裡頭卻被開走。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





9日上午10點多在台中北屯的一處收費停車場內發生竊案，一名25歲的邱姓男子把車停在裡頭卻被開走，讓他氣的將影片PO網發文，懸賞10萬要找回愛車，據了解，這台進口名車是權利車，轉手過兩次，市價大約50－80萬元，這種車型需要有Keyless才能開啟發動，車行業者就說購買二手車前一定要先確認這輛車有幾把鑰匙，分別給了誰，而警方表示目前已經鎖定嫌疑人，是否是熟人犯案還是有債務糾紛都要再釐清。

監視器拍下，黑衣男快步跑進停車場，進到繳費亭投幣繳費，一旁還有男子幫忙投幣，兩人你一張我一張，把停車費付清，接著黑衣男拿走磁扣，直接開走進口名車，一切看似自然又合理，但其實他不是車主。

民眾：「基本上應該是不會，有偷車這種問題吧，因為這種其實都有監視器，如果說偷車，我覺得應該是蓄意的，就是可能本來就有預謀好，或是自己的朋友之類的。」

事發就在9日上午10點多，台中北屯旅順路二段的一處收費停車場，25歲的邱姓男子把車停在這，發現愛車被偷走，趕緊調閱監視器，發現這名黑衣男要把車偷走前還先把停車費繳清，整個過程不到3分鐘，愛車失竊他火大到不行，將影片PO網發文，懸賞10萬元要找回愛車，令人好奇的是嫌犯究竟是怎麼拿到磁扣繳費，又是怎麼打開車門的。

車廠業者郭光程：「有不肖的業者，會用這樣子的方式，在偵測這個訊號，然後讓你在開門那一剎那，甚至在發動那一剎那，而去偵測這個訊號，做所謂的無鑰匙進入，把車子開走。」

邱姓男子的進口名車其實曾轉賣過兩手，是一輛權利車，新車價300多萬，轉手過後只剩50－80萬元，這種車型也一定要有所謂的keyless感應鑰匙才能開啟跟發動。

車廠業者郭光程：「那你要知道今天這些車，交付的時候，你拿到是幾把鑰匙，那甚至在第二把鑰匙，第三把鑰匙當中，其他的鑰匙是誰拿走的，而你拿到的是幾把。」

這種權利車通常是原車主因為債務問題，把車設定抵押，無法承保強制險，不能合法上路，除非是債權人將車開走，警方表示目前已經鎖定嫌疑人，是不是熟人犯案，兩人之間是否有債務糾紛，確切的事發原因還有待調查釐清。

