名車撞毀藍台中市黨部圍牆 隔鄰工程師受傷

▲一部凌志轎車衝進國民黨台中市黨部停車場，直到撞破圍牆才停下來。（圖／讀者提供，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市黨部的停車場，今早突然衝進一部進口轎車，直狠狠撞破最裡面的圍牆，隔鄰的都發局工程科剛好有一名工程師站在圍牆邊，慘被磚頭砸傷，加上原本追撞的兩部車，共造成5人輕傷。據了解，進口轎車被撞後駕駛疑一時緊張誤踩油門，黨工當時在辦公室裡聽到連續砰然巨響，還以為發生恐怖攻擊。

台中市黨部位於台中市西屯區精明一街商圈旁，旁邊的自有停車場平常只留一個車道寬度供通行，今（23）日上午10點15分，一部凌志轎車突然從大隆路直衝停車場，先是將鐵製大門撞得支離破碎，接著長驅直入，一路衝撞最裡面的圍牆才停下來。圍牆另一頭是台中市政府都發局都市修復工程科的停車場，當時剛好有一名40歲男工程師站在牆邊，噴起的空心磚砸向他，送醫後無生命危險。

警消獲報後趕到現場，據現場民眾指出，兩部自小客車行駛在大隆路上，疑似發生追撞，前車女駕駛一時緊張，誤將油門當煞車踩，才發生這起意外；2部車4名女性皆輕傷，前車2人送醫、後車2人拒送。黨工表示，當時在辦公室時聽到連續好幾聲巨響，還以為發生恐怖攻擊，跑出去查看時，肇事車輛已「鑲」在圍牆裡、大門四分五裂。圍牆旁原是一名女黨工的固定車位，今天一早她外出參加活動，才倖免於難。

