名車駕駛吸喪屍煙彈！ 衝進倒垃圾人群 3秒暴撞7車3傷

基隆昨（9日）再發生毒駕衝撞事故。9日晚間六點多，一名三十二歲陳姓男子吸食喪屍菸彈後開車上路，精神恍惚，沿路失控暴衝，不但撞上機車騎士，更波及停放在路邊的多輛車輛，甚至撞上正在倒垃圾的民眾與清潔隊員，造成三人四肢擦挫傷，七輛車因此受損。

事發地點位於基隆南榮路，下班尖峰時段，街頭車流不少。一輛黑色轎車高速衝撞，先撞倒前方機車，再猛烈掃過一旁停靠車輛。被波及的機車被拖行倒地，車殼碎裂散落一地，轎車前後鈑金也嚴重凹陷。

目擊民眾表示，當時現場一片混亂，倒地的民眾至少有三人，附近四到五輛車也因為撞擊受損，情況相當驚險。

警方調查後發現，陳姓男子酒測值為零，但他的神情明顯恍惚，員警在車內發現疑似喪屍菸彈。經唾液快篩確認陽性反應，男子毒駕上路已成事實。

這起事故造成三名民眾四肢擦挫傷，所幸均無生命危險；車損部分則包含三台機車、兩輛自小客車、一輛環保局垃圾車以及一輛小貨車，共七輛受損。

警方依毒品危害防制條例及公共危險罪將陳姓男子帶回偵辦，也呼籲民眾不可心存僥倖，毒駕危害比酒駕更難察覺，一旦失控後果難以挽回。

