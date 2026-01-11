名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法

臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。

營養功能醫學醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉絲專頁分享，平日裡雖然講究飲食，但自己到深坑老街遊玩時，忍不住品嚐了一份久違的炸臭豆腐。他提到，臭豆腐是華人飲食文化中將發酵運用得淋漓盡致的代表，如同西方的藍紋乳酪，是利用微生物分解蛋白質產生特殊的氨基酸與風味物質。他認為這種「聞著臭、吃著香」的反差美學，正是台灣小吃最迷人的地方。

豆腐本身富含大豆異黃酮，是優質的植物性蛋白質來源，但臭豆腐的健康價值往往取決於烹調方式。他建議想要健康享受臭豆腐，可優先選擇清蒸或煮湯款式,因為高溫油炸不僅會破壞好菌，還容易產生過氧化脂質與糖化終產物，增加身體發炎的負擔。針對麻辣臭豆腐的食用方式，劉博仁提醒「吃料不喝湯」，因為湯頭往往隱藏了過量的鈉與劣質油脂。他也建議避免過度沾醬，以減少鈉攝取量。

劉博仁強調，事後的平衡機制也是關鍵。他建議享受美食後的一兩餐，可多攝取十字花科蔬菜如花椰菜、芥藍等，並多喝水，幫助肝臟減輕代謝負擔，讓身體回到平衡狀態。

劉博仁表示，雖然平日對飲食相當講究，但偶爾滿足口腹之慾是心靈的滋養，生活需要一點煙火氣。他認為深坑的豆腐吃的是一種文化記憶，只要掌握好頻率與搭配，美味與健康也能並存。

