名醫女兒疑遭霸凌「癲癇發作」 心痛喊：會讓壞人受處罰

一位知名醫師日前於社群平台表示，女兒疑脊椎受傷導致癲癇發作，緊急送醫檢查。今天則透露，女兒上月26日在校園遭到不當傷害，他和太太隔天一早帶著女兒前往派出所報案，目前進入司法程序，靜待司法調查。

該名醫師日前在臉書發文表示，女兒走路下肢無力、癲癇發作，懷疑脊椎受傷，做了電腦斷層之後，再安排核磁共振，並表示，「看到孩子受苦我是多麼的心痛，爸爸媽媽會讓所有的壞人受到應得的處罰！」

醫師今天再度發出聲明稿，表示女兒11月26日上午在校園遭到不當傷害，他和太太隔天一早就帶著女兒前往派出所報案，後續又經歷住院過程。

醫師表示，此時因一切已經進入司法程序，詳細細節目前無法對外公開說明，靜待司法調查，「真心感謝大家的關心，謝謝。」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，教育部反霸凌投訴專線: 1953。

