名醫妻等台南初選民調電話 「地板秀1動作」網嗨了：超軟Q

生活中心／李紹宏報導

2026縣市長選戰正熱，民進黨積極布局，近日嘉義縣、台南市、高雄市進行電話初選民調階段，也發生有趣插曲。ICU醫師陳志金說，昨（14）晚台南正進行民調，老婆等待接聽電話時，竟趴在地板擺出超軟Q動作，讓網友笑翻，直呼「令人折服到五體投地」。

醫師陳志金的老婆在等接聽選舉民調電話時，趴地擺出軟Q姿勢，引發熱議。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

當時台南市舉行電話民調，問當地民眾要表態支持林俊憲還是陳亭妃，結果陳志金在臉書上分享老婆照片，並寫下「太太說要邊拉筋，邊等待民調電話，但沒想到這個姿勢也能睡著？」意外掀起討論。

廣告 廣告

不少網友大讚，老婆的筋相當軟Q，「睡美人兒妃妳莫屬」、「天氣回暖了，有人想念公園的星空」、「超厲害的金太座。金太座線條優美動人」、「我只想問，今天台南的公園溫暖嗎？」、「我先去公園幫您佔位子，這幾天天氣回溫，不冷，我會贊助報紙、行動電源的」。

據了解，民進黨台南市長黨內初選結果今日揭曉，立委陳亭妃在民調中脫穎而出擊敗對手林俊憲，預計下週經中執會通過後，正式代表綠營出戰，這也是她第六度與國民黨的謝龍介交手。

民進黨立委陳亭妃（左）在台南市長初選中勝出，預計將對決國民黨台南市長參選人謝龍介（右）。（圖／翻攝自陳亭妃、謝龍介臉書）

面對勝負，林俊憲大方表達感謝並坦言自身努力尚顯不足，承諾未來將轉為支持力量；而陳亭妃則展現團結氣勢，強調2026年保住台南執政權是首要任務，唯有地方勝選，才能為賴清德總統2028年的連任之路奠定穩固基石。

更多三立新聞網報導

WBC／「台日大戰」棒球門票今晚6點開搶！票價、選位一次看

UNIQLO變國民制服！日時尚專家勸「5類單品」別買了 改買這些

她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險

載具「多1設定」炸好幾張中獎發票！教學步驟一次看

