名醫巡禮⟫張益豪醫師打造「白袍人生學院」：讓醫師不再獨自奮戰的共好平台
醫師就像許多上班族，面對職涯十字路口時會感到徬徨，或跨出開業夢想第一步時感到無助，但又難以獲得協助。
張益豪醫師，一位帶著滿腔熱血的專科醫師，從一對一回覆學弟妹的開業問題中，感受到白袍醫師們的眾多困難，因此創立了白袍人生學院，至今已經匯聚上千位醫師，讓許多醫師在執業和開業路上有了支持與陪伴，找到那條對的分叉路。
在這篇巡禮中，同時也訪問加入白袍人生學院擔任院長之一的何建輝醫師，闡述他在白袍人生學院中，從參與者、學習者到奉獻者的變化與心得。
▶︎張益豪醫師是誰
張益豪醫師為關心診所共同創辦人，長期照護久咳、鼻竇炎及過敏等呼吸道患者。同時創立「白袍人生學院」，以開業諮詢、醫療溝通、品牌與職涯規劃為核心，期望讓醫師在專業之外，也能擁有支持系統與成長舞台。
▶︎何建輝醫師是誰
現任台南安南醫院內科加護病房主任，是胸腔內科專科醫師，在醫學上擅長呼吸道疾病照護。同時，何建輝醫師也擅長使用AI等工具，在社群上用淺顯易懂的方式和病人、民眾進行醫學教育。
白袍人生學院的雛形，是從一個一個訊息開始
深夜十點，門診燈號早已熄滅，電腦螢幕前卻陸續亮起一格格畫面。上百位剛下診的醫師們走進線上會議室，準備參加白袍人生學院的「深夜十談與篝火計畫」。
在這個線上會議室中，有醫師分享開業經驗，有醫師詢問提問團隊管理，也有醫師對於職涯選擇感到茫然，也有許多人做個安靜的聆聽者，邊做筆記邊思考白袍人生的下一步。
這樣熱絡的聚會，是從一個一個訊息開始的！起初，許多醫師學弟妹們會私訊張益豪醫師，詢問開業細節，包含租金、裝潢規劃，每一個人、每一個詢問，都是張益豪醫師一則一則回覆。
「這樣太慢了！」
張益豪醫師忽然覺得，仰賴他一則一則回訊息，力量實在太有限，且重複的事情、問題一直在發生，因此專屬於醫師的線上開業課程就此萌芽。
隨著時間，更多針對醫師的課程、聚會與計劃接連被設計出來，然後，一個專屬於醫師白袍的學習社群就這麼壯大了起來！
從開業課程到多元斜槓人生供應商，白袍人生學院把經驗轉變成生態系
張益豪醫師說，在創立白袍人生學院前，最常收到診所開業的各種提問。然而，醫師養成訓練中都是紮實的臨床與專科教育，但面對「如何當老闆時」，卻沒有任何教材可以參考！
「當主播的人，站上舞台前會有一連串教你如何傳遞訊息的訓練」
「但是，醫師在醫學系和住院醫師階段，很少有人教我們，如何經營一間診所或規劃自己的職涯。」
從一堂線上課，構建白袍社群宇宙
為了回應學弟妹的需求，張益豪醫師創設了「從零開始的開業三部曲」，這不僅是他的第一門線上課，是白袍人生學院的起點，更是許多醫師跨出醫學中心、教學醫院，成為診所老闆的推手。
在這三部曲的課程中，益豪醫師也發現了更多開業後會面臨，但很容易被忽略的需求，像是人事管理、財務管理、法律，甚至到個人品牌經營等。
這些衍生需求推動了更多課程、聚會的成形！
白袍人生學院至今成立一年半，已經有超過千位以上醫師參與課程或實體活動，成功加入白袍人生學院私密Line 社群中的高度活躍醫師大約250位，這群積極的醫師們會時常於Line社群中無私地分享經驗或友善地回覆其他醫師的問題疑惑。
白袍人生學院，也隨著醫師參與者越來越多，也推出了會員系統，有超過百位醫師長期投入，並有近80位診所院長加入院長群組，形成互相支持的核心圈層。
白袍人生學院秉持『多元/斜槓/人生』的三大核心價值，是所有醫師的白袍旅涯的技能供應商，是張益豪醫師對白袍人生學院的定位，不替每位醫師決定答案，而是提供工具與資源，讓大家在不同階段都能找到支持，為下一步做出最合適的決定。
年會、院長腦力風暴與篝火計畫，白袍人生學院讓醫師不再孤單
在訪談中，張益豪醫師提及許多診所院長在開業後，角色從醫師變成管理者，其實很少有可以討論、溝通的窗口；而年輕醫師面對升遷、轉職與家庭選擇，也常陷入「只有自己在思考」的狀態。
這種無力與孤單感，其實醫師和一般上班族沒什麼差異，醫師也是人，也有需要職涯教練或老師或創業同伴的孤單時光！
何建輝醫師提到，過去醫師只需顧好醫療專業即可，但在瞬息萬變的今日，診所開業競爭更加激烈的環境，白袍人生學院彌補醫療界的「商學院學分與社會學分」，也給了醫師們很好的支持！
▶︎張益豪醫師指出，專業的成長是其中一環，而陪伴更是成長中最重要的項目。
為此，白袍人生學院設計了不同層次的聚會，讓院長、年輕醫師等不同經歷的醫師們，都可以找到互相討論與支持的對象。
▶︎高峰年會
選在每年 6 月舉辦，集結數百位醫師，邀請品牌、社群、財務與藝術等領域講者，讓白袍能從多元視角重新梳理自己的職涯與人生。2026年六月的第二屆高峰年會，提早半年多預售，卻已經銷售8成以上門票，可見熱門度之高，接受度之廣。
▶︎院長腦力風暴大會
以診所院長與主管為主，分享實際數據、行銷與管理經驗。透過真實案例討論，參與者能看見彼此的做法與盲點，帶回診所重新調整與落地。
而且為了保持高品質的共學與雙贏的環境，白袍人生學院也設有基本參與門檻，若參與者的分享過於簡單草率或藏私，會採取彼此投票的方式，讓1/3至1/2的當次參加醫師讓出下一次的出席名額，如此可讓參與醫師更願意投入加入與不藏私分享。
▶︎華山論劍
開放給住院醫師、年輕醫師與醫學生，議題涵蓋投資理財、數位工具到人生規劃，拉近世代與身份之間的距離，也讓「職涯想像」不再只剩臨床一條路。
▶︎深夜十談
邀請醫界各科經典醫師，眼科張聰麒、整形外科謝東穎、耳鼻喉科張光正、皮膚科黃勇學、牙科陳欽章、馬光中醫執行長黃福祥、小兒專科白袍旅人楊為傑、家醫科陳宏麟理事長、身心科鄭晴醫師、補體素代言杜柏村腎臟內科等等眾多指標性醫師，提供成功之路的經驗與決策點的思維！
▶︎篝火計畫
延續深夜十談的精神，再次變形，每兩個月左右一次線上分享會議，如同篝火將智慧與經驗傳承下去，皆以 60–90 分鐘的深夜聚會為形式。
醫師們聽完分享後，需要用醫師們最熟悉的「共筆」方式，整理重點與體會，大家就能整合成豐厚的資料庫。張益豪醫師認為，寫下來的過程就是再想一次、再消化一次。
在這樣的設計下，醫師不只是聽者，同時也是知識的整理者與傳遞者。許多院長與年輕醫師，因此在平台上找到可以說真心話的對象，也在看見他人困境時，理解自己並不孤單。
何建輝醫師也回想，從2024年接觸白袍人生學院至今，透過華山論劍、篝火計畫等課程與聚會，這一年半來不管在視野、思考維度上都有十足的進展，這也是為什麼會從參與者、學習者，進而轉變成貢獻者，擔任學院院長之一的主要原因！
學習，是一場彼此成就的旅程
回顧白袍人生學院這一年多的發展，從單一線上課，到會員制度、各式聚會與計畫的串聯，張益豪醫師清楚知道，這不只是他個人的平台，而是一個彼此成就的場域。
對參與的醫師而言，這裡提供的是工具、案例與同伴；對他自己而言，每一次規畫課程、主持對談，也是在重新檢視自己的專業與價值觀。
「醫師的職涯很長，不可能只靠一股衝勁就走完。」
「如果在這條路上，有一群人可以一起學習、一起分享，那些在診間默默累積的辛苦，就會變成更有力量的故事。」
在張益豪醫師的想像中，白袍人生學院不只是協助醫師開業、經營品牌或熟悉AI工具的地方，更是提醒大家在照顧病人的同時，也別忘了照顧自己的職涯與人生，讓白袍這個身分，能在專業與人味之間，找到穩定而柔軟的平衡。
訪談、撰文/周湘庭、梁泓
責任編輯/好食課團隊
照片/張益豪醫師提供
