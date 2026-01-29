名醫巡禮⟫陳潔雯醫師：不為別人瘦一公斤，一輩子都在練習好好愛自己
成長於香港、母親來自台灣的陳潔雯醫師，主修內分泌新陳代謝與肥胖醫學，專長代謝、慢性病、體重控制、體內外抗老諮詢，現就職於北秀健康管理診所、安合癒境美學健康診所。
她擅長從生活習慣與心理動機切入，協助患者調整飲食與作息，在追求外在改變的同時，也守住健康與自我認同。
愛吃滷肉飯、偶爾會小酌，潔雯醫師不是典型「完美自律」的醫師形象，但正因如此，更能理解多數人在減重與醫美路上的掙扎。對她來說，變瘦與變美絕不是斤斤計較的數字與療程，而是一段學會善待自己的過程。
如果能被需要，就是重要的存在
在香港長大，陳潔雯醫師童年的志願清單上有歌手、模特兒等充滿舞台感的角色，而真正開始思考醫師這條路，是高一那一年。
她很早就意識到，無論性別、國家與人種，人總會生病，而疾病需要專業協助。同時，她看見父母與長輩逐漸老去，開始想像若自己具備醫學能力，或許能在關鍵時刻多一分照顧與安心。
「被家人需要，對我來說是一件很重要的事。」於是，她第一次為自己做出清楚選擇，朝醫學系邁進，並逐步將理想具體化。
飄洋過海，在台灣扎根
大學時期，陳潔雯醫師選擇來台灣念書，一方面是因為母親的背景，讓她從小就常回台探親，對這裡並不陌生；另一方面，台灣與香港距離較近，家中若有需要，她可以迅速返家。
抵台不久便遇上921大地震，家人一度勸她回港。然而，她已下定決心完成學業，希望在這片土地上實現醫師夢。
多年後，她逐漸適應台灣節奏，感受到與香港截然不同的閒適步調。沒看診的日子，她會搭公車在城市裡慢慢晃，或到海邊、展覽與博物館走走。這些看似平凡的片刻，成為她調整身心狀態、維持耐心與同理心的重要來源。
醫師不是發藥機，而是一起拆解生活的陪跑員
念醫學院時，她曾認為自己不適合內科，覺得內科醫師必須處理大量檢驗數據與慢性病追蹤，節奏偏慢。真正踏入臨床後，她發現內分泌新陳代謝科與全身器官、荷爾蒙高度相關，糖尿病、三高、甲狀腺與肥胖都牽連其中，是既科學又貼近日常的領域。
離開醫院後，陳潔雯醫師曾在藥廠工作五年，參與癌症與血液疾病用藥相關計畫，看見藥物從研發到進入臨床的完整流程，也感受重症患者與家屬的壓力。這段經驗拓寬視野，同時讓她意識到自己思念與病人直接互動的感覺。
「我不希望只是開藥，更想了解病人的生活，和他一起找調整的方法。」
回到臨床後，她把重心放在肥胖與代謝疾病，並逐步走向自費的減重與醫美服務。她願意花時間傾聽，從作息、壓力、飲食到飲酒習慣，再與患者共同設計可行的改變。
寫下來、拆小步驟，比「高度自律」更實際
在減重門診裡，常有人一坐下就問：「我適合打針嗎？」也有人拿著各種飲食法，希望用最快方式瘦身。陳潔雯醫師會先以專業評估適應症與風險，同時提醒對方，藥物與針劑是輔助工具，若生活完全不調整，停藥後體重仍可能回升。
她笑說自己也並非非常自律，運動會偷懶，也愛吃美食，因此不會要求患者「一下子變得完美」。她更推崇「有進要有出」，這一餐吃得豐盛，接下來幾餐就多走路、多補水或調整餐盤來平衡。
在訂定計畫時，她不鼓勵列出長長的清單，而是請患者先寫下真正做得到的一兩件事，例如固定三餐時間、多爬幾層樓梯或每天喝足定量水分。這些看似簡單的行為，一旦累積，就有機會轉化為穩定的生活型態。
她也提醒患者，不必只盯著體重數字。有人半年減去十幾公斤，雖然離理想體重仍有距離，但走路較不氣喘、身體感覺輕盈許多，這些主觀感受往往比瞬間的數值更能反映真實變化。
自然、不勉強，才是走得久的美
在醫美與減重諮詢中，陳潔雯經常聽到各式動機，有的是因為同事都很纖細，有的是希望伴侶更喜歡自己。對於這些理由，她多半會再深入聊一聊。
「如果是為了健康或更喜歡鏡中的自己，我會很支持；若主要是為了他人的目光，就需要再思考。」她說。人際關係可能改變，但身體要陪伴自己很長一段時間，動機若不夠穩定，過程往往難以持續。
因此，在醫美選擇上，她偏好漸進的膚質調理與體態雕塑，像電音波或非侵入性儀器等。這類療程需要時間展現效果，較不會突然改變五官，而是讓氣色與輪廓更清晰。她最喜歡聽到的回饋是「最近看起來精神很好」、「皮膚變得更透亮」，而不是被問「是不是做了很大的手術」。
而立之年後，她曾短暫為細紋與鬆弛感到不安，如今更在意的是健康檢查的紅字有多少，未來還能不能自在地旅行、看展覽、去海邊散步。她相信，真正長久的美感與健康狀態緊密相連。
像朋友一樣，陪你找到「不委屈的變美方式」
多年來，陳潔雯醫師累積了許多「跟著走很久」的患者，有人從健保門診一路到自費門診，有人會在她的社群互動報告近況。
她習慣在看診時不只談數字，更會問：「最近壓力怎麼樣？工作有沒有比較忙？你最放鬆的時刻是什麼時候？」透過這些對話，她慢慢了解每個人與食物、壓力和身體之間的關係，再一起調整策略。
「我不可能每天待在他們身邊，所以更重要的是把判斷的方法留給他們。」她說。當患者學會自己思考，懂得在聚餐、旅遊或壓力大的時候如何取捨，才算真正走上穩定的軌道。
從香港長大的「港妹」，到在台灣扎根的內分泌與減重醫美醫師，潔雯醫師用自身經驗證明：愛吃、會享受生活，也能好好照顧健康。
她給自己、也給患者的一句提醒是：「變瘦、變美都很好，但不要把自己逼到沒有餘地。真正重要的是，你能不能在這個過程裡，學會更溫柔地對待自己。」
