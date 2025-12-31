名醫弄丟愛妻禮物「Threads許願」 2天後奇蹟找回

【緯來新聞網】遺失的物品要再尋回，可以說是非常不容易。ICU醫師陳志金日前搭計程車弄丟妻子送的禮物，因為看到Threads上相繼有人找回遺失物，於是決定試試看，沒想到奇蹟找回，讓他又驚又喜。

陳志金搭計程車弄丟妻子送的禮物，是一個「警示燈」吊飾。（圖／翻攝自陳志金Threads）

陳志金28日在Threads發文指出，有人在埃及撿到學生證，幾個小時後失主認領；還有人上飛機時發現手錶遺留在韓國飯店，結果也被找到。讓他好奇Threads似乎是台灣人的超大型Line群組，是否遺失的東西都有機會找回。



因此，陳志金決定許願，他26日早上6點搭Uber到奇美醫院，計程車突然踩煞車，結果背包掉下去，掛在上面的「警示燈」吊飾也掉了，推測是掉在駕駛座位下方，雖然不值錢，但因為是妻子送的，意義重大，「想要來試試看，脆是不是真的那麼神奇？」

陳志金再度搭到同一台計程車，順利找回遺失物。（圖／翻攝自陳志金Threads）

碰巧的是，陳志金30日因為工作，又叫車前往醫院，沒想到叫到同一台計程車，順利在座位下方找到「警示燈」。不過，他認為這是倖存者偏差，高流量的文章被找到，才會被看見，可是更多的是「沒被找到的」，那就不會被看見。



經歷曝光後，掀起網友討論，「如有神助！阿金醫師善人善行善報」、「怎麼會那麼巧叫到同一部車，好妙喔」、「太可怕了，這是什麼神奇的力量」、「好人有好報喔！恭喜恭喜」、「神一般的奇蹟」。

