名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵

基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。

醫師建議若能自行採購蔬果烹飪，可以獲得更多營養。 （示意圖／Pexels）

錢政弘在臉書粉專發文回顧二○二五年時提到，他增加了健康檢查中心主任的新職務，同時開始學習採買與烹飪技能。他經常利用週末時間到傳統市場購買食材，有時為了品嚐新鮮玉米還得早起搶購，長期下來發現性價比高的食物總是很快售罄。

錢政弘指出，選購當季「著時」的食材確實物美價廉，以現在的大頭菜為例，一顆僅需二十元就能買到又脆又甜的品質，這是外面便當絕對不會提供的食材。他在診間面對病患詢問脂肪肝、胃部不適或預防大腸癌的飲食建議時，都會先反問對方是否有自己下廚烹飪的習慣。

肝膽腸胃科醫師錢政弘認為，預防疾病與維持健康的第一步，就是要自己學會燙青菜和蒸煮魚類，若一直覺得燙個青菜很麻煩，就不必再詢問什麼飲食比較健康了。他以去年開始學習買菜與烹飪的經驗分享，食物煮熟即可，不必過度在意美味程度，而且新鮮食材其實不需調味就很好吃。

魚類富有優質蛋白質，是許多專家推薦的養生食材。 （示意圖／Pixabay）

無毒教母譚敦慈在《挖健康》節目中表示，她採買食材的最大原則就是購買當令食材，並且吃多少買多少。當令食材不僅新鮮品質好，農藥使用量也較少，即使菜販促銷喊出一把菜二十元、三把菜五十元的優惠，她也一定只買一把。

譚敦慈提醒民眾，不要為了貪圖小便宜而購買過量蔬菜，最後把菜放到不新鮮甚至腐爛，這樣反而不利健康或造成食物浪費。錢政弘則呼籲想要追求健康與長壽的民眾，一起加入「自煮」的行列。

