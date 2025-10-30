[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

「民進黨就是陳亭妃了。」沈政男語氣堅定，毫不轉彎。他不只是在分析選情，而是在為2026台南市長選戰定錨：在綠營內部所有可能人選中，只有陳亭妃，具備壓制藍營的真正實力。

名醫曝謝龍介仍贏不了2026 謝龍介會落後陳亭妃更多。（圖／資料庫)

這場由謝龍介率先起跑的市長前哨戰，如今卻成了綠營論述整合的助燃劑，日前謝龍介在立法院質詢時，當場誤把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，引發尷尬與輿論譁然，也讓精神科醫師、知名評論人沈政男在臉書上公開開嗆：「我反覆看了質詢影片，還是笑到不行……但關上影片以後，不免加深了疑慮：謝龍介贏得了2026嗎？我直接說：目前為止，還是贏不了。」

廣告 廣告

沈政男一針見血指出，謝龍介這樣的失誤並非偶發，而是藍營長期缺乏戰略調整的體現。他批評：「國民黨不是缺人，是缺戰力與節奏。當選舉還在用2022的老劇本時，對手早就換了新刀。」

他點名，2022年台南市長選戰謝龍介雖輸得不遠，但實情是綠營支持者投票率偏低，才出現「民調輸很多、票開不遠」的假象。他強調，若2026選情回到五五波甚至是綠營小幅領先，民進黨的組織動員將全面啟動，「到時候，謝龍介還能靠聲量維持幻覺嗎？」

而面對藍營內部傳出陳以信也可能參戰，沈政男冷冷回應：「兩人加起來除以二，也許還能拼一拼，可惜沒有這樣的人。」他直言，謝龍介雖具草根動能，卻缺乏爆發新意；陳以信有履歷、有學歷，卻難以撐起戰局。國民黨若真想拚台南，不該是讓誰「想選就選」，而是必須有一場真正的初選、一次真正的對內整隊。

而此時的民進黨，則早已浮現最強人選。「民進黨就是陳亭妃了。」這句話，是沈政男的結論，也是對現實的直視。他進一步說：「陳亭妃不是民進黨唯一的選擇，但卻是對抗謝龍介唯一能贏的那個人。即使賴清德喜不喜歡都無所謂，就像蔡英文當年不想找賴清德，也最後得找他搭檔。」

更多FTNN新聞網報導

周榆修指台南有「反賴情節」？名嘴警示：陳亭妃若被做掉恐引發反彈

2026台南變天？街訪結果出爐 在地人向賴清德傳達「這訊息」

鋒燦民調／台南3強爭霸！謝龍介落後陳亭妃27% 小輸林俊憲「緊咬誤差範圍」

