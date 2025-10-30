名醫曝謝龍介仍贏不了2026 謝龍介會落後陳亭妃更多
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
「民進黨就是陳亭妃了。」沈政男語氣堅定，毫不轉彎。他不只是在分析選情，而是在為2026台南市長選戰定錨：在綠營內部所有可能人選中，只有陳亭妃，具備壓制藍營的真正實力。
這場由謝龍介率先起跑的市長前哨戰，如今卻成了綠營論述整合的助燃劑，日前謝龍介在立法院質詢時，當場誤把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，引發尷尬與輿論譁然，也讓精神科醫師、知名評論人沈政男在臉書上公開開嗆：「我反覆看了質詢影片，還是笑到不行……但關上影片以後，不免加深了疑慮：謝龍介贏得了2026嗎？我直接說：目前為止，還是贏不了。」
沈政男一針見血指出，謝龍介這樣的失誤並非偶發，而是藍營長期缺乏戰略調整的體現。他批評：「國民黨不是缺人，是缺戰力與節奏。當選舉還在用2022的老劇本時，對手早就換了新刀。」
他點名，2022年台南市長選戰謝龍介雖輸得不遠，但實情是綠營支持者投票率偏低，才出現「民調輸很多、票開不遠」的假象。他強調，若2026選情回到五五波甚至是綠營小幅領先，民進黨的組織動員將全面啟動，「到時候，謝龍介還能靠聲量維持幻覺嗎？」
而面對藍營內部傳出陳以信也可能參戰，沈政男冷冷回應：「兩人加起來除以二，也許還能拼一拼，可惜沒有這樣的人。」他直言，謝龍介雖具草根動能，卻缺乏爆發新意；陳以信有履歷、有學歷，卻難以撐起戰局。國民黨若真想拚台南，不該是讓誰「想選就選」，而是必須有一場真正的初選、一次真正的對內整隊。
而此時的民進黨，則早已浮現最強人選。「民進黨就是陳亭妃了。」這句話，是沈政男的結論，也是對現實的直視。他進一步說：「陳亭妃不是民進黨唯一的選擇，但卻是對抗謝龍介唯一能贏的那個人。即使賴清德喜不喜歡都無所謂，就像蔡英文當年不想找賴清德，也最後得找他搭檔。」
周榆修指台南有「反賴情節」？名嘴警示：陳亭妃若被做掉恐引發反彈
2026台南變天？街訪結果出爐 在地人向賴清德傳達「這訊息」
鋒燦民調／台南3強爭霸！謝龍介落後陳亭妃27% 小輸林俊憲「緊咬誤差範圍」
被控介入陳亭妃林俊憲初選 謝龍介否認：明天說明如何光復台南讓市民幸福
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導2026年台南市長選舉在民進黨內由立委林俊憲、陳亭妃激烈競爭，可能將以初選決定。國民黨立委謝龍介28日表示「你們接到民進...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
精神醫斷言謝龍介2026選不贏台南市長 陳以信：謝謝肯定
國民黨立委謝龍介質詢錯把海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，精神科醫師沈政男認為謝龍介選不贏2026台南市長，對此，謝龍介對手、國民黨前立委陳以信表示，謝謝沈政男肯定。太報 ・ 16 小時前
不是謝龍介、陳以信！沈政男曝藍營「台南最佳選擇」 斷言將對決陳亭妃
藍綠白積極備戰2026大選，有意挑戰台南市長的國民黨立委謝龍介，更透露自己其實是總統賴清德的「第二選擇」，掀起熱烈討論；精神科醫師沈政男透過臉書發文，坦言從目前來看，謝龍介仍難翻轉台南，而對國民黨來說，如果能有「謝龍介加陳以信除以二」的選擇，才是最佳人選。沈政男透過臉書發文，坦言從現狀來看，謝龍介仍難代表國民黨贏下台南市長，尤其在陳以信表達參選意願後，後者的......風傳媒 ・ 20 小時前
謝龍介稱林俊憲差距拉近中 陳亭妃：怕什麼、別介入綠初選
[Newtalk新聞] 台南市長候選人民進黨初選競爭激烈，國民黨立委謝龍介昨日稱，林俊憲在上升當中，其與陳亭妃的距離會不斷拉近。陳亭妃今(29)日則在臉書表示，謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，他在怕什麼。 台南市長候選選人民進黨可能於明年1月左右登場。陳亭妃與林俊憲廝殺激烈。可能成為對手的謝龍介昨日也做出評論，並稱林俊憲的支持度上生中，與陳亭妃的差距不斷拉近。 對此，陳亭妃表示，謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼。她說，隨著民進黨黨內民調時程接近，謝龍介終於露出馬腳不演了，直接用荒謬言論影響賴清德總統的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝龍介對陳亭妃的害怕。 陳亭妃說，當這些所謂的「內幕」想操作民進黨分裂的的時候，她在此要呼籲所有支持者，大家更應該團結起來，集中選票支持讓謝龍介最害怕的陳亭妃，2026能六戰六勝謝龍介的陳亭妃，一起拒絕國民黨這些低劣的政治操作。 新頭殼查詢中選會選舉資料庫，陳亭妃與謝龍介交手記錄，陳亭妃曾在2002年台南市議員選舉、2005年台南市議員選舉、2012年台南市立委選舉、2016年立委選舉等四次選舉得票贏過同選區的謝新頭殼 ・ 1 天前
讓謝龍介勝選好過陳亭妃？董智森曝「賴清德心思」：民進黨布局大致定了
藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，作為總統賴清德本命區的台南市成為一大焦點；國民黨立委謝龍介透露，有政治觀察者發現，賴清德屬意的頭號人選仍是民進黨立委林俊憲，其次「不是陳亭妃」而是謝龍介本人。資深媒體人董智森認為，這是因為謝龍介曾提出只做一任市長，就算立委林俊憲落選、也只要等4年就好。談到即將到來的2026大選，謝龍介在YouTube節目直播中透露，坊間......風傳媒 ・ 13 小時前
謝龍介自稱是賴台南第二人選 陳亭妃：介入綠營初選
2026台南選戰，民進黨陷入憲妃之爭，而有意代表國民黨出戰的立委謝龍介，日前直播節目上更直言，總統賴清德頭號屬意人選是林俊憲，不過第二人選並非陳亭妃、而是謝龍介自己。對此陳亭妃跳出來回擊，怒轟謝龍介長...華視 ・ 17 小時前
林佳龍號召正國會挺林岱樺！許智傑、邱議瑩、賴瑞隆反應曝光 強調派系利益擺最後
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼外交部長與正國會掌門人的林佳龍，昨晚突率領派系成員發文，力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，更稱涉入詐領助理費案...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
網購族噩耗！淘寶、拼多多恐被下架 陸委會鬆口：大方針是這樣
中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但始終未設立在台公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮，行政院長卓榮泰日前也鬆口，若淘寶、拼多多沒在台灣落地登記，將要求平台下架。對此，陸委會副主委沈有忠今（30）日在備詢時證實「大方針是這樣」。針對非洲豬瘟恐因境外商品入侵的問題，綠委吳秉叡日前在質詢時提到，境外電商平台淘寶、拼多多未在台合法設立公司，卻持續......風傳媒 ・ 12 小時前
朱蒲青觀點》 林佳龍押注林岱樺 高雄市長綠營初選瞬間變成火藥庫
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長提名爭奪戰已經提前引爆，外交部長林佳龍也是正國會的「頭人」在川習會前夕罕見出手，公開力挺陷入司法風暴中的立委林岱樺，引爆黨內派系間的反彈。有人誇讚他「義氣相挺」，也有人批他以外長身分介入市長初選表態有「行政不中立、派系護航」之嫌。目前林岱樺案還未一審出爐，未來民進黨高雄市長提名恐怕會從「比民調」變成「比拚派系、比司法」，林佳龍開這一槍，讓原本緊繃的選情出現裂痕。 隸屬正國會的民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務，詐領助理費1496萬餘元，遭到檢方依照貪污治罪條例等罪起訴。10月27日首度開庭，正國會掌門人、外交部長林佳龍和一票正國會立委、議員等，突然在臉書發文，替林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長，強調將親自出席力挺。 身為正國會的派系龍頭林佳龍，原本就不是很張揚的人，尤其是擔任外交部長之後，昨天他臉書發文，為同派系派的林岱樺申冤，稱讚她「有為有守，不貪不取！」對此，國民黨議員詹江村驚呼「丞相起風，出大事了！」 說實話，林佳龍身為外交部長著實身分敏感，選在川習會和高雄市長提名前夕來為林岱樺背書，著實不甚妥當，不僅踩到了行政中立的灰新頭殼 ・ 12 小時前
川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節
眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
